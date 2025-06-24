Для многих станет сюрпризом: как правильно сказать на украинском "іменинник"

Большинство украинцев даже не догадываются, насколько ошибаются.

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Почему говорить "іменинник" неправильно / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему "іменинник" не совсем украинское слово

Как назвать человека, у которого День рождения

В день рождения часто украинцы называют родственников и близких словом "іменинник". Хотя на самом деле в украинском языке есть другое соответствие, которое описывает человека, у которого день рождения.

Главред узнал, как заменить слово "іменинник". Об этом на своей странице в TikTok рассказал украинский блогер и музыкант Аль Шаер Рами.

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По его словам, термин "іменинник" является более уместным для обозначения человека, у которого не день рождения, а день ангела. Более того, само слово "іменинник" калькированное с происходит из русского языка.

Поэтому блогер советует называть человека, который празднует свой день рождения словом "уродинник". Именно оно является производным от слова "уродини", то есть день рождения.

Смотрите видео о том, почему неправильно говорить "іменинник":



Ранее Главред писал, почему неправильно говорить слово "подходящий". Учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила, как его заменить.

Накануне также стало известно, почему неправильно говорить "китайка" и "корейка". Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, что 2 слова означают не то, что все думают.

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Кто такой Аль Шаер Рами? Аль Шаер Рами - украинский музыкант, редактор и журналист. Основатель группы Bulvar LU. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он начал исполнять собственные песни самостоятельно. В 2024 году группа Аль Шаера Рами презентовала совместный трек с певицей TAYANNA под названием "Грішна кава".

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