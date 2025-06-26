Пользуется весь мир кроме китайцев: какие базовые вещи не купить в магазинах КНР

Бытует миф, якобы в Китае все можно купить, однако на самом деле это не так.

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Какие товары сложно купить в Китае / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что сложно купить в Китае

Почему китайцы не пользуются дезодорантами

Китай известен массовостью производства разнообразных товаров и поэтому многие думают, что в этой стране можно купить все. Однако выяснилось, что в Китае иногда не так просто приобрести даже самые базовые вещи.

Главред узнал о трех товарах, которые почти невозможно найти в китайских магазинах. Об этом в видео в TikTok рассказала украинский блогер, которая 10 лет проживает в Китае, под ником pushkinachina.

видео дня

По ее словам, в Китае почти не продаются дезодоранты. Китайцы считают, что им нет необходимости ими пользоваться, ведь они, в отличие от европейцев, едят значительно меньше мяса. Именно этот фактор в Китае считают основной причиной появления неприятного запаха.

"За 10 лет в Китае я не видела ни одного китайца, который бы пользовался дезодорантом. В некоторых магазинах если вам удастся найти дезодорант, он будет стоить в 3 раза дороже", - рассказала блогерша.

Также в китайских магазинах невозможно найти средства женской гигиены. Речь идет о тампонах, которые по мнению китаянок вредны для женского здоровья.

Третья вещь, которую найти в Китае достаточно сложно - это бритва. Что интересно, в магазинах есть множество бритв для бровей или усов, но отнюдь не обычных.

При этом блогерша отметила, что онлайн в Китае заказать можно действительно что угодно, но в магазинах некоторые базовые вещи найти практически невозможно.

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Кто такая pushkinachina? pushkinachina - украинский TikTok-блогер, которая делится личным опытом жизни и ведения бизнеса в Китае, а также рассказывает о культурных особенностях страны. За ее страницей следят более 14 тысяч пользователей.

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