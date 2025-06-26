Пользуется весь мир кроме китайцев: какие базовые вещи не купить в магазинах КНР

Вы узнаете:
- Что сложно купить в Китае
- Почему китайцы не пользуются дезодорантами
Китай известен массовостью производства разнообразных товаров и поэтому многие думают, что в этой стране можно купить все. Однако выяснилось, что в Китае иногда не так просто приобрести даже самые базовые вещи.
Главред узнал о трех товарах, которые почти невозможно найти в китайских магазинах. Об этом в видео в TikTok рассказала украинский блогер, которая 10 лет проживает в Китае, под ником pushkinachina.
По ее словам, в Китае почти не продаются дезодоранты. Китайцы считают, что им нет необходимости ими пользоваться, ведь они, в отличие от европейцев, едят значительно меньше мяса. Именно этот фактор в Китае считают основной причиной появления неприятного запаха.
"За 10 лет в Китае я не видела ни одного китайца, который бы пользовался дезодорантом. В некоторых магазинах если вам удастся найти дезодорант, он будет стоить в 3 раза дороже", - рассказала блогерша.
Также в китайских магазинах невозможно найти средства женской гигиены. Речь идет о тампонах, которые по мнению китаянок вредны для женского здоровья.
Третья вещь, которую найти в Китае достаточно сложно - это бритва. Что интересно, в магазинах есть множество бритв для бровей или усов, но отнюдь не обычных.
При этом блогерша отметила, что онлайн в Китае заказать можно действительно что угодно, но в магазинах некоторые базовые вещи найти практически невозможно.
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Кто такая pushkinachina?
pushkinachina - украинский TikTok-блогер, которая делится личным опытом жизни и ведения бизнеса в Китае, а также рассказывает о культурных особенностях страны. За ее страницей следят более 14 тысяч пользователей.
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