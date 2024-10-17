Природа отомстила: зачем в Китае уничтожали воробьев

На первый взгляд, кампания по уничтожению воробьев дала положительные результаты, но так только казалось.

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Зачем в Китае уничтожали воробьев / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В нынешнее время трудно представить, что целая страна может объявить войну птичкам, но в 1958 году в Китае началась масштабная кампания под названием "Борьба с четырьмя вредителями", одной из целей которой стало уничтожение воробьев.

Кампания проходила в рамках политики "Большого скачка" (1958–1962) под руководством Мао Цзэдуна. В этот период китайские власти считали, что воробьи наносят значительный ущерб национальному хозяйству, поедая урожай зерновых культур. Но как природа отомстила китайцам за воробьев и чем обернулась эта кампания?

Зачем убивали воробьев?

Мао Цзэдун призвал уничтожать воробьев, утверждая, что они поедают огромное количество зерна, тем самым снижая урожайность, пишут на сайте Буковинского государственного медицинского университета. В рамках кампании все жители страны, включая школьников и крестьян, активно участвовали в отстреле и изгнании птиц.

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Люди использовали шумовые методы — били в барабаны, кричали и размахивали палками, чтобы не дать воробьям сесть на землю и отдохнуть. Птицы уставали и падали замертво от истощения. Лишь за несколько дней в крупных городах, таких как Пекин и Шанхай, было уничтожено сотни тысяч птиц.

Как природа отомстила китайцам за воробьев?

На первый взгляд, кампания по уничтожению воробьев дала положительные результаты: урожай зерна действительно увеличился, так как птицы перестали его поедать. Однако вскоре китайцы столкнулись с неожиданными последствиями.

Интересные факты о воробьях Воробьи живут рядом с человеком уже более 10 тысяч лет

В полете сердце воробья бьется со скоросью до 1000 ударов в минуту. По этой причине воробей не может долго летать. Этой птице каждые 15-20 минут нужен небольшой отдых.

Если воробья сильно напугать, то он может умереть от инфаркта.

Воробьи видят мир через "розовые очки". Особенность зрения воробьев такова, что у них все имеет розовый оттенок, хотя большая часть птиц видит мир в черно-белом цвете.

Без естественного хищника, воробьев, которые поедали гусениц, саранчу и других насекомых-вредителей, эти популяции стали массово размножаться. В результате гусеницы и саранча уничтожили урожай гораздо быстрее и в больших объемах, чем это могли бы сделать воробьи.

Это привело к катастрофическим последствиям. Страна оказалась на грани голода. По некоторым оценкам, в результате неурожаев и последующего голода погибло более 20 миллионов человек. Власти Китая осознали свою ошибку и вынуждены были начать восстановление популяции воробьев, закупая их в соседних странах.

Как это повлияло на экологию?

Уничтожение воробьев в Китае стало уроком для всего мира. Как оказалось, воробьи играли важную роль в экосистеме. Они уничтожали вредителей, таких как тля, гусеницы и личинки насекомых, что помогало защитить сельскохозяйственные культуры. В результате кампании был нарушен естественный баланс, что и стало причиной экологической катастрофы.

В 1960 году, осознав ошибку, Мао Цзэдун отменил кампанию по уничтожению воробьев. В указе он отметил: "Не нужно уничтожать воробьев, как результат, мы получили лишь клопов". Воробьи, как оказалось, были важными защитниками сельского хозяйства, а их исчезновение привело к еще большему ущербу.

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