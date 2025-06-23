Почему китайцы не умеют читать книги: ответ удивит многих

Казалось, что читать умеют люди во всех развитых странах, но это не совсем так.

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Как китайцы понимают, что написано в книге / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как читают китайцы

Почему в Китае не умеют читать книги

У каждого народа мира есть свои особенности, которые могут стать удивлением для других наций. Например, мало кто знает, что китайцы фактически не умеют читать книги.

Главред узнал, как это возможно и почему так сложилось. Об этом в TikTok из собственного опыта рассказала украинская блогерша под ником pushkinachina, муж которой является китайцем.

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По ее словам, когда муж сел читать книгу с их ребенком, блогерша поняла, что его речь звучит довольно странно.

"То есть он не читает на каком-то литературном языке, а такое ощущение, что он рассказывает все из головы", - подчеркнула она.

Тогда украинка решила спросить у китайского мужчины, читает ли он написанные в книге иероглифы. В ответ она услышала, что китайцы никогда не читают то, что написано в книгах. Им достаточно посмотреть на иероглифы, чтобы понять, что там написано.

"В украинском языке, или в английском языке у нас есть азбука и когда мы смотрим в книгу, нам надо произнести в голове, что там за слово, для того чтобы понять, что там написано. А китайцам достаточно просто посмотреть на картинку в целом для того, чтобы понять смысл написанного на странице", - пояснила блогерша.

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Кто такая pushkinachina? pushkinachina - украинская TikTok-блогерка, которая делится личным опытом жизни и ведения бизнеса в Китае, а также рассказывает о культурных особенностях страны. За ее страницей следят более 14 тысяч пользователей.

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