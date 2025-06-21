Как стать настоящей леди: 10 уроков элегантности Одри Хепберн, которые работают

Одри Хепберн стала примером для подражания для многих женщин во всем мире. Какие из ее правил поведения актуальны и сегодня?

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Джамила Мусаева рассказала, в чем стоит подражать Одри Хепберн / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Одри Хепберн — легендарная актриса, которая до сих пор считается иконой стиля, настоящим воплощением женственности и изящества. Многие люди во всем мире до сих пор восхищаются ее стилем, манерой держаться, а также подходом к жизни. Немало женщин считают ее примером для подражания. Среди них и международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева. Она рассказала на своем Youtube-канале, какие важнейшие уроки этикета можно перенять у неповторимой Одри Хепберн.

Правило №1. Осанка — основа элегантности

Одри Хепберн занималась балетом, и это навсегда отразилось на её осанке.

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"Даже в интервью она сидела прямо - с прямой спиной, ноги вместе, не опираясь полностью на спинку кресла. Её посадка называлась "как у королевы-матери", - рассказала Мусаева.

Она добавила, что если свести колени вместе и слегка наклонить ноги в одну сторону, то это способ сделает вас еще более женственной. Кроме того, ноги будут казаться длиннее.

Правило №2. Лёгкая походка

Если вы видели фильм "Завтрак у Тиффани", то вспомните начальную сцену, когда она выходит из магазина на улицу. Актриса не просто идет, она словно плывёт.

Хепберн ставит ноги по одной линии, движения бёдер плавные и женственные.

"Я никогда не занималась танцами в детстве, но глядя на нее и выбирая ее в качестве образца для подражания и наблюдая, как она это делает, я пыталась воспроизвести движения", - рассказала эксперт по этикету.

Правило №3. Стиль вне времени

Одри Хепберн была воплощением элегантности, а также концепции "меньше значит больше". Она не следовала модным трендам и носила только то, что подчеркивало её фигуру и соответствовало её стилю.

Все, что она носила, выглядит таким актуальным и уместным в наши дни. Даже сегодня её образы из 50-х и 60-х выглядят актуально.

Актриса дружила с Живанши, носила базовые цвета и качественные ткани.

"У нее я научилась носить то, что подходит моему типу фигуры, пропорциям и моему росту, а не то, что актуально и модно сейчас. Например, в моем гардеробе в какой-то момент были узкие юбки-карандаш ниже колена. Они выглядят очень красиво и многим нравятся, но они на самом деле совсем не подходят мне. И я научилась отказываться от таких вещей, - поделилась Мусаева.

Правило №4. Естественный макияж

Одри всегда выглядела свежо, но при этом не перегружала лицо косметикой.

Немного румян, помада, аккуратные брови — это весь макияж легендарной актрисы.

Такой повседневный макияж создает образ ухоженной, живой и естественной женщины, без эффекта "маски".

"Вы можете сказать, что она не отличается на экране и за его пределами. И мне это в ней нравится, я постаралась внедрить это в свою собственную жизнь", - отметила специалист.

Правило №5. Забота о теле

Одри Хепберн следила за собой, питалась умеренно, была активной и держала стабильный вес. Мы не видим ее этапов в жизни, когда она набирала слишком много веса или слишком сильно теряла его. И это то, чему стоит подражать, — попытаться поддерживать определенный диапазон веса в течение длительного времени.

"Я очень осознанно отношусь к еде, я стараюсь наслаждаться едой. Я стараюсь не называть еду запретным удовольствием. И причина, по которой я выработала такое отношение, заключается в том, что я хочу поддерживать эту фигуру как можно дольше. Когда люди спрашивают меня, сколько я вешу килограммов, я могу не знать. Но я пойму, набрала ли я вес или похудела, по тому, насколько туго на мне сидят джинсы, которые я ношу уже более 12 лет", - рассказала Мусаева.

Правило №6. Спокойная речь

В интервью Одри говорила спокойно, не перебивала, не заполняла паузы пустыми словами. Она не боялась тишины и говорила только по сути. Это делает речь уверенной, уважительной и элегантной.

Чтобы быть элегантной, старайтесь говорить вдумчиво и кратко.

Правило №7. Умение принимать комплименты

Похвалу нужно принимать с улыбкой, не оправдываясь и не принижая себя. Например, когда в интервью ведущий сказал, что актриса всё ещё красива, она просто улыбнулась и сказала: "Спасибо". Она не попыталась рассуждать, почему она выглядит так красиво сегодня. Она просто изящно приняла комплимент.

"Наслаждайтесь моментом похвалы, которую вам говорят люди. И это не значит, что вы должны быть самодовольны, что вы должны быть высокомерны. Это просто значит, что вы достаточно уверены в себе, чтобы знать себе цену. Мне понравилось, как Одри смогла изящно принять комплимент, но в то же время оставаться скромной. Я думаю, что именно баланс делает человека по-настоящему красивым", - объяснила эксперт по этикету.

Мусаева дала совет: если кто-то вам говорит, что вы выглядите потрясающе, ваша кожа сияет или ваши волосы блестят, не начинайте объяснять, что у вас новый шампунь или новая процедура ухода за кожей. Просто примите комплимент.

Правило №8. Искорка в улыбке

Улыбка Одри была доброй, тёплой и искренней. Она не была "наклеенной" и появлялась тогда, когда она действительно была рада.

Подобная искренность располагает людей. Улыбка делает нас не только элегантными, но и открытыми миру.

Правило №9. Доброта

Одри Хепберн была известна своей мягкостью и добрым сердцем — как на экране, так и за кулисами. Она помогала людям, заботилась об окружающих, о животных.

"Я думаю, что причина, по которой она выглядела такой красивой, когда она состарилась, заключается в том, что у нее была такая добрая душа внутри", - считает Мусаева.

Одна из самых популярных цитат Одри Хепберн: "Для прекрасных глаз — ищите добро в людях, для прекрасных губ — говорите слова доброты, для изящной осанки — идите с осознанием, что вы не одиноки".

Правило №10. Личная жизнь — личная

Одри никогда не выставляла личную жизнь напоказ. Она сумела сохранить границы, несмотря на статус знаменитости. Это правило особенно важно сегодня в эпоху переизбытка информации.

"Помните: не всё должно быть для камеры. Я тоже придерживаюсь этого принципа: моя семья, муж, дети — вне публичного пространства. Элегантность — это и про границы тоже. Сначала вы должны знать и очертить границы для себя, чтобы затем вы могли очертить их для других людей", - отметила Мусаева.

Смотрите видео - Как стать более элегантной и стильной:

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Кто такая Джамила Мусаева Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек. "Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала. Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

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