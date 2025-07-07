Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как проверить ягоды и фрукты на нитраты - тревожные признаки, о которых стоит знать

Руслана Заклинская
7 июля 2025, 18:24
35
Ранние ягоды могут содержать чрезмерное количество вредных нитратов.
Как проверить ягоды и фрукты на нитраты - тревожные признаки, о которых стоит знать
Как отличить "химическую" ягоду от полезной / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как проверить ягоды на нитраты
  • Какие есть признаки повышенного содержания нитратов в продуктах
  • Как лучше выбирать ягоды и фрукты

В теплое время года многие с удовольствием лакомятся свежими ягодами, особенно клубникой. Однако именно ранние плоды могут содержать чрезмерное количество нитратов - соединений, которые в избытке могут быть вредными для здоровья. Поэтому Главред узнал, как в домашних условиях проверить ягоды на содержание нитратов.

Как проверить ягоду на нитраты в домашних условиях

Определить наличие нитратов в ягодах, в частности в клубнике, можно с помощью специальных тест-полосок, которые доступны для домашнего использования. Эти полоски меняют цвет в зависимости от концентрации нитратов в продукте, что позволяет быстро оценить их уровень.

видео дня

Однако стоит отметить, что такие тесты могут не всегда быть точными, поэтому для более достоверных результатов рекомендуется обращаться в лаборатории.

Как понять, что в клубнике много нитратов

Высокое содержание нитратов в клубнике может проявляться через ее внешний вид и вкусовые качества. Ягоды с повышенным уровнем нитратов часто имеют чрезмерно яркий цвет, что может быть признаком использования химических удобрений. Также, при чрезмерном потреблении таких ягод, могут возникать симптомы отравления, такие как головная боль, тошнота или головокружение.

Определить избыток нитратов в клубнике можно по нескольким признакам. Во-первых, слишком яркий, нехарактерно насыщенный цвет ягоды может сигнализировать о превышении нитратов. Во-вторых, клубника с большим количеством нитратов часто имеет горьковатый или химический привкус, отличающийся от естественной сладости.

Внешний вид также важен: деформации, неестественный блеск или чрезмерная упругость - все эти признаки могут свидетельствовать о неправильном применении удобрений при выращивании. Если вы замечаете что-то из этих признаков, лучше воздержаться от употребления таких ягод или проверить их с помощью тестов.

Как узнать, есть ли нитраты в клубнике

По словам специалиста по стандартизации, сертификации и качеству Максима Несмиянова, по внешнему виду ягод невозможно понять, содержат ли они нитраты. Однако, если клубника или другая ягода продается на базаре, то она уже прошла проверку в государственной лаборатории и продавцу разрешено ее продавать.

В то же время эксперт отметил, что ранние фрукты и овощи могут быть с преувеличенным уровнем нитратов. Однако для контроля есть лаборатории на рынках.

Несмиянов утверждает, что в домашних условиях можно снять определенный уровень нитратов. Для этого нужно правильно промывать продукты или термически обрабатывать их. По его словам, так теряется до 60% нитратов.

Кроме этого, при выборе ягод на рынке стоит не лениться и спрашивать у продавцов экспертные заключения по их продукции.

Смотрите видео, как не отравиться ягодами:

Как узнать, что продукт содержит много нитратов

Кроме домашних методов, существуют более надежные способы определения содержания нитратов в продуктах. Лабораторный анализ - самый точный, но он доступен не всем. Поэтому в быту можно обратить внимание на происхождение продукта: ягода, выращенная без применения химикатов или в органическом хозяйстве, имеет меньше шансов содержать вредные вещества. Также важно покупать ягоды у проверенных продавцов и избегать слишком дешевых или слишком "идеальных" с виду ягод.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Максим Несмиянов

Максим Несмиянов - известный активист, отстаивающий права потребителей. Также он специалист по стандартизации, сертификации и качеству, в свое время окончил с отличием два вуза - Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского и Одесскую государственную академию технического регулирования и качества. Максим с первых дней войны - боец Государственной пограничной службы Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

фрукты ягоды продукты питания нитраты овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вернулся, чтобы попрощаться: после освобождения из плена умер Валерий Зеленский

Вернулся, чтобы попрощаться: после освобождения из плена умер Валерий Зеленский

19:27Украина
Блеяния лютой пропаганды: Лавров пожаловался на Украину и сделал предложение Венгрии

Блеяния лютой пропаганды: Лавров пожаловался на Украину и сделал предложение Венгрии

19:07Мир
Украинцы могут получить компенсации по-новому: Кабмин принял важное решение

Украинцы могут получить компенсации по-новому: Кабмин принял важное решение

18:39Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

Раскрыт секрет флага Украины: почему он сине-желтый и когда появился впервые

Раскрыт секрет флага Украины: почему он сине-желтый и когда появился впервые

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 208

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 208

Как правильно выбрать колбасу: неожиданный ответ просто сразит наповал

Как правильно выбрать колбасу: неожиданный ответ просто сразит наповал

Карта Deep State онлайн за 7 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

19:27

Вернулся, чтобы попрощаться: после освобождения из плена умер Валерий Зеленский

19:07

Блеяния лютой пропаганды: Лавров пожаловался на Украину и сделал предложение Венгрии

19:06

Что скрывают легенды об Ольге: писатель рассказал о неожиданной стороне княгини

19:00

Как РФ пытается расширить театр боевых действий за счет новых территорий Украинымнение

18:55

Как проверить, была ли фамилия русифицирована - филолог назвала четыре признакаВидео

Путин способен финансировать войну еще 2-4 года - АлексашенкоПутин способен финансировать войну еще 2-4 года - Алексашенко
18:39

Украинцы могут получить компенсации по-новому: Кабмин принял важное решение

18:25

Только люди с высоким IQ справятся: какое число изображено на рисунке

18:24

Как проверить ягоды и фрукты на нитраты - тревожные признаки, о которых стоит знатьВидео

17:59

Взрывы под Москвой: Генштаб раскрыл детали атаки на завод боеприпасов для Шахедов

Реклама
17:59

Камалия засветилась в компании нового мужчины: почему поклонники "протестуют"

17:46

РФ размечталась о "денацификации" Украины: в Киеве сделали жесткое заявление

17:34

Украина потеряла шанс ликвидировать угрозу на Донбассе из-за приказа Порошенко не атаковать колонны Гиркина - эксперт

17:27

Почему нельзя ставить памятник до года и что делать с крестом - ответ священникаВидео

17:12

Масштабные взрывы возле Житомира: в полиции рассказали, что произошло на самом деле

17:09

Придет ли беда в семью, если сжечь свадебное платье: священник поставил точку в вопросеВидео

17:07

Только уволили и сразу "самоликвидировался": в РФ нашли мертвым экс-министра транспорта

16:52

Как обеспечить себе пенсию в 80% от дохода: министр соцполитики дала совет

16:22

В Украине меняют работу ТЦК на фоне ударов России - как это повлияет на мобилизацию

16:10

Точно не "I'm very tired" - как выразить усталость на английском, чтобы не опозоритьсяВидео

15:48

Гороскоп на Полнолуние в июле: только один знак зодиака получит финансовый бонус

Реклама
15:28

Было попадание: дроны ГУР атаковали НПЗ в Краснодарском крае

15:11

Фитофтора моментально исчезнет: два "золотых" правила для большого урожая помидоровВидео

15:10

Главные условия завершения войны: Лавров озвучил наглые "хотелки" Кремля

15:07

Жителей одной области призвали быть в безопасных местах: что произошло

14:56

"Пакет школьника": дети в Украине смогут получить 5 тыс грн – как оформить выплату

14:56

Когда отстроят новый корпус Охматдета: Соломия Витвицкая раскрыла дату

14:30

У жены набушника Недова подозрительно выросли доходы в десятки раз: он должен быть уволен после Бравермана – расследование

14:22

Украину накроют мощные грозы и завалит градом: синоптик назвал опасные даты

14:14

В РФ заявили о прорыве на Днепропетровщину: в ВСУ рассказали о ситуации на фронтеВидео

14:04

Гороскоп на завтра 8 июля: Тельцам - неожиданная встреча, Водолеям - ссора

14:02

Чем отличаются 2 парней: только человек со "зрением орла" найдет ответ

13:41

Почему 8 июля нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

13:29

Уже не на вес золота: названы продукты, на которых сейчас можно круто сэкономить

13:10

Путин может финансировать войну еще много лет благодаря хитрому плану - АлексашенкоВидео

13:04

ТЦК меняют формат работы после ударов РФ: в ВСУ сделали важное заявление

12:52

В Украине растет спрос на подержанные авто из-за границы: ТОП-модели июня

12:51

"То, что она пережила, - не передать словами": какими были последние дни покойной Татьяны Шелиги

12:20

Можно доверить все: 3 знака зодиака никогда не раскроют ваши секреты

12:07

Украинцев призвали быть осторожными на улице: какая опасность скоро накроет нашу страну

12:03

"Скрещенные с чертиком": священник назвал игрушку, которую нельзя покупать детямВидео

Реклама
11:52

Зарплаты в Украине не успевают за ростом цен: инфляция "съедает" доходы

11:50

В двух городах раненые после "прилетов" по зданиям ТЦК: РФ ударила дронамиФотоВидео

11:19

"Сокращение военных расходов" РФ: экономист объяснил заявление ПутинаВидео

11:05

Мухи не выдержат и исчезнут: 4 натуральных средства отпугнут насекомых от вашего дома

11:00

Китайский гороскоп на завтра 8 июля: Тиграм - серьезный разговор, Петухам - компромисс

10:55

Упрощает поставки вооружения: в Украине заработал маркетплейс для армии

10:48

Новый налет дронов на Украину: взрывы прогремели в двух областях, первые деталиФотоВидео

10:07

Трамп сделал громкое заявление о помощи Украине и "наехал" на Путина

10:04

Украинцам выписывают штрафы за "неправильные" паспорта: сколько придется заплатить

10:00

"Такого за три года не было": военный ошеломил заявлением о Запорожье

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять