Как проверить ягоды и фрукты на нитраты - тревожные признаки, о которых стоит знать

Ранние ягоды могут содержать чрезмерное количество вредных нитратов.

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Как отличить "химическую" ягоду от полезной / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот с YouTube

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Как проверить ягоды на нитраты

Какие есть признаки повышенного содержания нитратов в продуктах

Как лучше выбирать ягоды и фрукты

В теплое время года многие с удовольствием лакомятся свежими ягодами, особенно клубникой. Однако именно ранние плоды могут содержать чрезмерное количество нитратов - соединений, которые в избытке могут быть вредными для здоровья. Поэтому Главред узнал, как в домашних условиях проверить ягоды на содержание нитратов.

Как проверить ягоду на нитраты в домашних условиях

Определить наличие нитратов в ягодах, в частности в клубнике, можно с помощью специальных тест-полосок, которые доступны для домашнего использования. Эти полоски меняют цвет в зависимости от концентрации нитратов в продукте, что позволяет быстро оценить их уровень.

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Однако стоит отметить, что такие тесты могут не всегда быть точными, поэтому для более достоверных результатов рекомендуется обращаться в лаборатории.

Как понять, что в клубнике много нитратов

Высокое содержание нитратов в клубнике может проявляться через ее внешний вид и вкусовые качества. Ягоды с повышенным уровнем нитратов часто имеют чрезмерно яркий цвет, что может быть признаком использования химических удобрений. Также, при чрезмерном потреблении таких ягод, могут возникать симптомы отравления, такие как головная боль, тошнота или головокружение.

Определить избыток нитратов в клубнике можно по нескольким признакам. Во-первых, слишком яркий, нехарактерно насыщенный цвет ягоды может сигнализировать о превышении нитратов. Во-вторых, клубника с большим количеством нитратов часто имеет горьковатый или химический привкус, отличающийся от естественной сладости.

Внешний вид также важен: деформации, неестественный блеск или чрезмерная упругость - все эти признаки могут свидетельствовать о неправильном применении удобрений при выращивании. Если вы замечаете что-то из этих признаков, лучше воздержаться от употребления таких ягод или проверить их с помощью тестов.

Как узнать, есть ли нитраты в клубнике

По словам специалиста по стандартизации, сертификации и качеству Максима Несмиянова, по внешнему виду ягод невозможно понять, содержат ли они нитраты. Однако, если клубника или другая ягода продается на базаре, то она уже прошла проверку в государственной лаборатории и продавцу разрешено ее продавать.

В то же время эксперт отметил, что ранние фрукты и овощи могут быть с преувеличенным уровнем нитратов. Однако для контроля есть лаборатории на рынках.

Несмиянов утверждает, что в домашних условиях можно снять определенный уровень нитратов. Для этого нужно правильно промывать продукты или термически обрабатывать их. По его словам, так теряется до 60% нитратов.

Кроме этого, при выборе ягод на рынке стоит не лениться и спрашивать у продавцов экспертные заключения по их продукции.

Смотрите видео, как не отравиться ягодами:

Как узнать, что продукт содержит много нитратов

Кроме домашних методов, существуют более надежные способы определения содержания нитратов в продуктах. Лабораторный анализ - самый точный, но он доступен не всем. Поэтому в быту можно обратить внимание на происхождение продукта: ягода, выращенная без применения химикатов или в органическом хозяйстве, имеет меньше шансов содержать вредные вещества. Также важно покупать ягоды у проверенных продавцов и избегать слишком дешевых или слишком "идеальных" с виду ягод.

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О персоне: Максим Несмиянов Максим Несмиянов - известный активист, отстаивающий права потребителей. Также он специалист по стандартизации, сертификации и качеству, в свое время окончил с отличием два вуза - Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского и Одесскую государственную академию технического регулирования и качества. Максим с первых дней войны - боец Государственной пограничной службы Украины.

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