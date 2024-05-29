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Россия бросила в бой резервы: Синегубов раскрыл ситуацию на Харьковщине

Руслана Заклинская
29 мая 2024, 21:06
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Россия подтягивает ресурсы и резервы на Харьковщине, в Волчанске идут уличные бои, об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Россия бросила в бой резервы: Синегубов раскрыл ситуацию на Харьковщине
Россияне пытаются сохранить темпы наступления на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Российские оккупанты пытаются продвинуться на Харьковщине, но не имеют успехов. На Липецком и Волчанском направлениях РФ подтягивает резервы, чтобы сохранить темпы продвижения. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"На Липецком и Волчанском направлениях враг подтягивает ресурсы и резервы, чтобы удерживать наступательный темп. В Волчанске продолжаются уличные бои", - рассказал Синегубов.

По его словам, на Купянском направлении враг постоянно подтягивает резервы. Оккупанты пытаются сохранить наступательный потенциал.

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"Богодуховское направление. Следим за ситуацией. Из ряда населенных пунктов ранее была объявлена эвакуация. Планируем усиливать работу на этом направлении", - добавил Синегубов.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, Силы обороны Украины контролируют большую часть Волчанска, однако россияне безуспешно пытаются штурмовать позиции украинских защитников под прикрытием авиации. Представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что враг наносит удары термобарическими боеприпасами, уничтожая застройку и гражданскую инфраструктуру.

Также генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что враг просчитался в тактических наступательных операциях на Харьковщине, поэтому ситуация на этом направлении стабилизирована. Оккупанты планировали захватить Волчанск и Липцы, двигаясь на 30-40 км вперед, но ВСУ остановили их на заблаговременно подготовленных рубежах.

Кроме этого, оккупанты ведут наступление на Харьков, но 35-50 тысяч человек недостаточно для оперативного захвата города. Главная цель врага - приблизиться к Харькову на расстояние артиллерийского огня и спровоцировать эвакуацию гражданского населения для создания паники и хаоса, рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

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