Кремль принял решение уничтожить 'кадыровцев': эксперт назвал цели РФ на Сумщине

Военный аналитик отмечает, что Кремль в ходе ограниченных наступательных действий на Сумщине будет пытаться руками ВСУ уничтожить личную армию Кадырова.

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Российское командование решило утилизировать "кадыровцев" батальонами / Колаж Главред, фото: скриншот из видео

По данным украинского разведсообщества, численность группировки противника вблизи границы с Украиной на Сумщине варьируется в диапазоне от 12 до 15 тысяч человек. В связи с этим, вероятно, речь идет о тактических задачах, например, операцию в приграничной зоне для создания напряженности. Об этом рассказал военный аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев во время чата на "Главреде".

По его словам, исключать этот сценарий нельзя. Особенно с учетом предупреждения главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о возможной эскалации напряженности на Сумском направлении.

"Украина учла действия российских оккупантов на Харьковском направлении, и из Сумской области, из приграничных районов, организована эвакуация, чтобы исключить жертвы среди гражданского населения", - указывает Снегирев.

На Сумском направлении, по данным аналитического отдела общественной инициативы "Правое дело", российские спецслужбы будут решать две задачи.

"Первая - эскалация напряжения в приграничье. Вторая - утилизация отрядов кадыровцев. На Сумское направление неслучайно передислоцированы четыре батальона кадыровцев, "Ахмат", которые подчинены лично Рамзану Кадырову. До последнего времени на этом направлении российскую группировку возглавлял генерал-полковник Лапин, у которого с Кадыровым личный конфликт", - добавляет эксперт.

Он подчеркивает, что Рамзан Кадыров много раз критиковал Лапина за его действия и последствия украинского контрнаступления на Харьковско-Лиманском направлении.

"Поэтому, вероятнее всего, речь идет о том, что кадыровские подразделения неслучайно передали в подчинение Лапину", - говорит эксперт.

Снегирев указал, что главной задачей российских спецслужб будет ликвидация кадыровских отрядов с помощью Сил обороны Украины через создание новой зоны напряженности на территории Сумщины.

Смотрите видео чата с военным аналитиком Дмитрием Снегиревым:

"Харьковская операция - это "белый шум", отвлечение внимания, чтобы показать тому же Кадырову: "Мы пошли на эскалацию напряжения на Харьковском направлении, поэтому передислокация четырех батальонов связана с аналогичным возможным сценарием и на Сумском направлении. И в случае реализации этого сценария четыре батальона кадыровцев, скорее всего, будут утилизированы", - отмечает он.

По словам эксперта, в России сейчас наблюдается антиисламская истерия, спровоцированная терактом в Крокус Сити Холле. Он также отметил, что заявления Кадырова о наличии личной гвардии, которая подчинена исключительно ему, не устраивают ни политическое, ни военное руководство Российской Федерации.

"Поэтому будут задействованы контрмеры, чтобы снизить возможности использования подразделений "Ахмат" как рычага политического и военного давления на российское руководство", - резюмировал он.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Угроза наступления РФ на Сумщине - какая ситуация на границе в Сумской области

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия продолжает концентрировать свои войска на российско-украинской границе в Сумской области. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, на данный момент у них достаточно сил для проведения отдельных действий в приграничной зоне, но не достаточно для начала полномасштабного наступления на Сумы.

Представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что российские оккупанты могут начать наступление в Сумской области, аналогично тому, как они поступили на Харьковском направлении.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник добавил, что российские оккупанты могут осуществить аналогичную операцию на Сумщине, достигнув подобного успеха, как в северной части Харьковской области. Однако им не хватит ресурсов, чтобы прорваться в Сумы.

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