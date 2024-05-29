УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Кремль принял решение уничтожить "кадыровцев": эксперт назвал цели РФ на Сумщине

Юрий Берендий
29 мая 2024, 12:11
208
Военный аналитик отмечает, что Кремль в ходе ограниченных наступательных действий на Сумщине будет пытаться руками ВСУ уничтожить личную армию Кадырова.
Кремль принял решение уничтожить 'кадыровцев': эксперт назвал цели РФ на Сумщине
Российское командование решило утилизировать "кадыровцев" батальонами / Колаж Главред, фото: скриншот из видео

По данным украинского разведсообщества, численность группировки противника вблизи границы с Украиной на Сумщине варьируется в диапазоне от 12 до 15 тысяч человек. В связи с этим, вероятно, речь идет о тактических задачах, например, операцию в приграничной зоне для создания напряженности. Об этом рассказал военный аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев во время чата на "Главреде".

По его словам, исключать этот сценарий нельзя. Особенно с учетом предупреждения главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о возможной эскалации напряженности на Сумском направлении.

"Украина учла действия российских оккупантов на Харьковском направлении, и из Сумской области, из приграничных районов, организована эвакуация, чтобы исключить жертвы среди гражданского населения", - указывает Снегирев.

На Сумском направлении, по данным аналитического отдела общественной инициативы "Правое дело", российские спецслужбы будут решать две задачи.

"Первая - эскалация напряжения в приграничье. Вторая - утилизация отрядов кадыровцев. На Сумское направление неслучайно передислоцированы четыре батальона кадыровцев, "Ахмат", которые подчинены лично Рамзану Кадырову. До последнего времени на этом направлении российскую группировку возглавлял генерал-полковник Лапин, у которого с Кадыровым личный конфликт", - добавляет эксперт.

Он подчеркивает, что Рамзан Кадыров много раз критиковал Лапина за его действия и последствия украинского контрнаступления на Харьковско-Лиманском направлении.

"Поэтому, вероятнее всего, речь идет о том, что кадыровские подразделения неслучайно передали в подчинение Лапину", - говорит эксперт.

Снегирев указал, что главной задачей российских спецслужб будет ликвидация кадыровских отрядов с помощью Сил обороны Украины через создание новой зоны напряженности на территории Сумщины.

Смотрите видео чата с военным аналитиком Дмитрием Снегиревым:

"Харьковская операция - это "белый шум", отвлечение внимания, чтобы показать тому же Кадырову: "Мы пошли на эскалацию напряжения на Харьковском направлении, поэтому передислокация четырех батальонов связана с аналогичным возможным сценарием и на Сумском направлении. И в случае реализации этого сценария четыре батальона кадыровцев, скорее всего, будут утилизированы", - отмечает он.

По словам эксперта, в России сейчас наблюдается антиисламская истерия, спровоцированная терактом в Крокус Сити Холле. Он также отметил, что заявления Кадырова о наличии личной гвардии, которая подчинена исключительно ему, не устраивают ни политическое, ни военное руководство Российской Федерации.

"Поэтому будут задействованы контрмеры, чтобы снизить возможности использования подразделений "Ахмат" как рычага политического и военного давления на российское руководство", - резюмировал он.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Угроза наступления РФ на Сумщине - какая ситуация на границе в Сумской области

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия продолжает концентрировать свои войска на российско-украинской границе в Сумской области. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, на данный момент у них достаточно сил для проведения отдельных действий в приграничной зоне, но не достаточно для начала полномасштабного наступления на Сумы.

Представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что российские оккупанты могут начать наступление в Сумской области, аналогично тому, как они поступили на Харьковском направлении.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник добавил, что российские оккупанты могут осуществить аналогичную операцию на Сумщине, достигнув подобного успеха, как в северной части Харьковской области. Однако им не хватит ресурсов, чтобы прорваться в Сумы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине кадыровцы Рамзан Кадыров новости Сумской области
Реклама

Главное за день

Украину накроют дожди с грозами: синоптик назвала даты опасной погоды

Украину накроют дожди с грозами: синоптик назвала даты опасной погоды

12:46 Синоптик
Кремль принял решение уничтожить "кадыровцев": эксперт назвал цели РФ на Сумщине

Кремль принял решение уничтожить "кадыровцев": эксперт назвал цели РФ на Сумщине

12:11 Украина
Что меняется с 1 июня: перерасчет пенсий, тариф на свет, курс доллара, цены на топливо и еду

Что меняется с 1 июня: перерасчет пенсий, тариф на свет, курс доллара, цены на топливо и еду

12:00 Деньги
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как очистить пятки от огрубевшей кожи - французский трюк работает на все 100% 21575

Как очистить пятки от огрубевшей кожи - французский трюк работает на все 100%

В какой цвет лучше красить седые волосы: простые средства решат серебряную проблему 17531

В какой цвет лучше красить седые волосы: простые средства решат "серебряную" проблему

Будут ливни, грозы и сильные шквалы: Украину в ближайшее время накроет шторм 3994

Будут ливни, грозы и сильные шквалы: Украину в ближайшее время накроет шторм

Путин раскудахтался: угрожает НАТО пойти дальше Харькова 3705

Путин раскудахтался: угрожает НАТО пойти дальше Харькова

Последние новости

12:49

Звезда "Все женщины - ведьмы" и оскароносная звезда будут помогать Украине в войне с РФ

12:46

Украину накроют дожди с грозами: синоптик назвала даты опасной погоды

12:20

Ночью сад будет сладко пахнуть медом: топ-6 ночных цветов с невероятным ароматомВидео

12:11

Кремль принял решение уничтожить "кадыровцев": эксперт назвал цели РФ на Сумщине

12:03

Чернигов и Киев в зоне риска: Гетьман предположил, где враг откроет новый фронт

Изменение границ в Балтии - первый шаг, дальше РФ возьмется за Арктику - КлименкоИзменение границ в Балтии - первый шаг, дальше РФ возьмется за Арктику - Клименко
12:00

Что меняется с 1 июня: перерасчет пенсий, тариф на свет, курс доллара, цены на топливо и еду

11:37

Уже в суде: предательницу Оксану Марченко накажут в Ивано-Франковске

11:31

Как избавиться от пырея на огороде: 3 лучших метода без применения химииВидео

11:19

Зеленский поедет во Францию: названы сроки и цель визита

Реклама
11:19

В Украине поменяют правила ухода на пенсию: кто не сможет получить

11:07

Опасность для всей Украины: Жданов сказал, какой может быть следующая атака РФ

11:06

Самолеты, танки и ракеты: Швеция объявила о самом большом пакете помощи для Украины

10:51

Оккупанты ударили ракетой по Сумщине: есть жертвы и пострадавшие

10:46

Удары по России польским оружием: в Варшаве сделали важное заявление

10:40

Аналитик назвал условие, при котором ВСУ удастся уничтожить Крымский мост

10:37

Китайский гороскоп на завтра 30 мая: Быкам - семейные проблемы, Змеям - проблемы с желудком

10:27

Всего 3 ингредиента: лучший вариант, чем подкормить клубнику во время цветенияВидео

10:08

Внук Аллы Пугачевой тайно приехал в Россию - что случилось

10:03

Удар ВСУ по аэродрому в Луганске: появились свежие снимки с последствиями атаки

09:56

"Лукашенко - не самоубийца": экс-глава Генштаба оценил риск наступления РФ из Беларуси

Реклама
09:38

Кого в Украине принудительно не мобилизуют в ВСУ в июне: что случилось

09:18

Путинисты Иосиф Пригожин и певица Валерия покинули РФ - причина

09:13

Москва клянчит оружие у Судана: демилитаризация идет по планумнение

09:01

США будут участвовать в Саммите мира по Украине: в Белом доме раскрыли детали

09:00

Украине грозит заморозка войны, Путин торопится – СнегирёвВидео

08:47

Гороскоп на завтра 30 мая: Близнецам - неожиданное событие, Львы - балуйте себя

08:45

Наступление РФ на Сумы: эксперт оценил, достаточно ли у оккупантов сил для атаки

08:26

ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине и отбили ряд позиций - ISW

07:57

Как Тринчер и Волошин: Маша Ефросинина с мужем объявят о разводе - СМИ

07:35

Церковный праздник 30 мая: что запрещено делать на преподобного Исаакия

07:31

Трамп заявил, что в ответ на вторжение РФ в Украину он бы разбомбил Москву - WP

06:48

Оккупанты устроили четыре механизированные атаки в Донецкой области: в ISW назвали цель РФ

06:01

Важный пазл в общую систему нашей безопасностимнение

05:54

Когда лучше поливать рассаду, чтобы получить богатый урожай: утром или вечером

05:25

Украина имеет подходящее оружие: в США рассказали, как остановить российские КАБы

04:50

"Нелегитимность" Зеленского: политолог объяснил смысл "наезда" Путина

04:15

"Не хочу просто ждать": Селин Дион рассказала, как бореться с тяжелой болезнью

03:45

"Остановить это невозможно": полковник ВСУ сказал, какое решение Китая может навредить Украине

03:00

"Друзьями нам не быть": Илона Гвоздева высказалась о Владимире Остапчуке

02:40

"У меня не было выбора": Нино Катамадзе призналась, что заставило ее петь в РФ

Реклама
02:20

Пик дефицита в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, когда и к чему готовиться

01:28

Эксперт ответил, способна ли РФ воевать на два фронта

28 мая, вторник
23:54

Не поощряют и не дают возможностей: в США озвучили позицию относительно ударов по РФ

23:50

Kola рассказала, как планирует заводить детей в браке на расстоянии

23:41

Сложная загадка для самых сообразительных: лишь единицы найдут ошибку за 5 секунд

23:26

Сайт королевской семьи удалил заявление принца Гарри, которое привело короля в ярость

23:11

Выглядела жалко: путинистка Аллегрова опозорилась во время шоу

23:05

Украина получит тысячи снарядов "в ближайшие дни": в Чехии заинтриговали заявлением

23:04

В Украине жестко ответили на упреки Путина о "нелегитимном" Зеленском

23:02

Внук Аллы Пугачевой обломал россиян и показал своих друзей - причина

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять