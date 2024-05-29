Чернигов и Киев в зоне риска: Гетьман предположил, где враг откроет новый фронт

Страна-агрессор Россия будет пытаться открыть новые фронты. После Харьковской области, скорее всего, последует Сумская, где противник увеличивает свою группировку. Кроме того, под ударом могут оказаться Черниговская и Киевская области, считает военный аналитик Алексей Гетьман, передает FREEДОМ.
"Российские оккупанты будут пытаться открыть дополнительные участки боевых действий - это и Харьков, и Сумщина. Вполне возможно, что попытаются сделать что-то похожее на Черниговщине и Киевщине", - подчеркнул он.
Военный аналитик подчеркивает, что это не означает, что оккупанты будут стремиться захватить сами города.
"Группировка, которая находится и может быть подтянута на эти участки, пока не дает возможности реально атаковать крупные города. Но они будут пытаться подойти ближе, чтобы можно было обстреливать артиллерией", - акцентировал Гетьман.
По его словам, в Сумской области российские войска уже стягивают силы к границе.
"Могут попытаться по всей линии границы - 564 километра - делать точечные операции, чтобы растянуть линию обороны, или попытаться создать два, три, или один плацдарм в направлении Сум, чтобы попытаться продвинуться на расстояние 10-15 километров", - говорит он.
Однако, по его мнению, российским оккупантам не удастся продвинуться далеко.
"Был проведен анализ фортификаций, построенных возле городов. По официальной информации, они возведены достаточно правильно, и шансов у россиян прорвать эти линии практически нет", - сказал Алексей Гетьман.
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.
Наступление РФ в Украине - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия продолжает накапливать войска на российско-украинской границе в районе Сумской области. Пока что сил хватает для проведения определенных действий в приграничье, но не для начала полноценного наступления на Сумы.
По словам военного эксперта Игоря Романенко, российские оккупанты формируют стратегические резервы - две армии для наступления на Украину.
К тому же, российские оккупанты планируют наступление на два населенных пункта в Донецкой области - Торецк и Нью-Йорк, которые расположены возле временно оккупированной Горловки.
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