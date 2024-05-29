Чернигов и Киев в зоне риска: Гетьман предположил, где враг откроет новый фронт

Оккупанты будут пытаться подойти ближе к украинским городам, чтобы можно было обстреливать их артиллерией, говорит военный аналитик.

https://glavred.info/ukraine/chernigov-i-kiev-v-zone-riska-getman-predpolozhil-gde-vrag-otkroet-novyy-front-10568810.html Ссылка скопирована

Российские оккупанты будут пытаться открыть дополнительные участки боевых действий в Украине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Страна-агрессор Россия будет пытаться открыть новые фронты. После Харьковской области, скорее всего, последует Сумская, где противник увеличивает свою группировку. Кроме того, под ударом могут оказаться Черниговская и Киевская области, считает военный аналитик Алексей Гетьман, передает FREEДОМ.

"Российские оккупанты будут пытаться открыть дополнительные участки боевых действий - это и Харьков, и Сумщина. Вполне возможно, что попытаются сделать что-то похожее на Черниговщине и Киевщине", - подчеркнул он.

Военный аналитик подчеркивает, что это не означает, что оккупанты будут стремиться захватить сами города.

видео дня

"Группировка, которая находится и может быть подтянута на эти участки, пока не дает возможности реально атаковать крупные города. Но они будут пытаться подойти ближе, чтобы можно было обстреливать артиллерией", - акцентировал Гетьман.

По его словам, в Сумской области российские войска уже стягивают силы к границе.

"Могут попытаться по всей линии границы - 564 километра - делать точечные операции, чтобы растянуть линию обороны, или попытаться создать два, три, или один плацдарм в направлении Сум, чтобы попытаться продвинуться на расстояние 10-15 километров", - говорит он.

Однако, по его мнению, российским оккупантам не удастся продвинуться далеко.

"Был проведен анализ фортификаций, построенных возле городов. По официальной информации, они возведены достаточно правильно, и шансов у россиян прорвать эти линии практически нет", - сказал Алексей Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Наступление РФ в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия продолжает накапливать войска на российско-украинской границе в районе Сумской области. Пока что сил хватает для проведения определенных действий в приграничье, но не для начала полноценного наступления на Сумы.

По словам военного эксперта Игоря Романенко, российские оккупанты формируют стратегические резервы - две армии для наступления на Украину.

К тому же, российские оккупанты планируют наступление на два населенных пункта в Донецкой области - Торецк и Нью-Йорк, которые расположены возле временно оккупированной Горловки.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред