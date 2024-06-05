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"Важные возможности для Украины": в США анонсировали новый пакет военной помощи

Анна Ярославская
5 июня 2024, 07:56обновлено 5 июня, 08:57
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Вооружение, которое США выделили в первых двух пакетах помощи по президентским полномочиям, доставлены на передовую для украинских военных.
Джейк Салливан, военная помощь США
Джейк Салливан заявил, что США скоро отправят Украине новый пакет военной помощи / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, defense.gov

В ближайшие недели США объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом во время брифинга заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине", — сказал Салливан.

Отметим, вооружение и техника, которые США выделили в первых двух пакетах помощи по президентским полномочиям Джо Байдена на протяжении последних недель, доставлены на передовую для украинских военных.

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Кроме того, Соединенные Штаты подготовили двухсторонние "гарантии безопасности" для Украины, включая военную подготовку, обмен разведданными и финансовую помощь. Стороны подпишут соглашение за несколько дней до саммита в Швейцарии в кулуарах встречи G7 в Италии.

Кто такой Джейк Салливан

Джейкоб Салливан — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.

23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени — за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Как сообщал Главред, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский дважды встретится с американским лидером Джо Байденом.

Сначала Зеленский и Байден проведут встречу во Франции, а потом - на полях саммита G7. Президенты поговорят об углублении поддержки Украины и об использовании замороженных активов россии в пользу Украины.

Тем временем Джо Байден пропустит саммит мира в Швейцарии, который состоится в июне. Глава Белого дома будет на мероприятии, посвященному предвыборному сбору средств в Калифорнии.

Возглавит делегацию США на глобальном Саммите мира в Швейцарии вице-президент США Камала Харрис.

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