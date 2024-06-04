Дефицит будет держаться весь день: когда будут выключать свет украинцам 5 июня

Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для населения и промышленности.

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Отключения света в Украине на 4 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В среду, 5 июня, по всей Украине будут выключать свет. Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей. Об этом сообщило "Укрэнерго".

"Завтра, 5 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что лимиты на потребление электроэнергии будут действовать в каждой области с 00:00 до 24:00. Облэнерго будут применять графики почасовых отключений для бытовых потребителей и промышленности, чтобы придерживаться лимитов.

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"При превышении лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей", - пояснили в компании.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, что в Кабмине анонсировали рост тарифов. Свет для бытовых потребителей подорожает уже в ближайшее время, проводятся окончательные расчеты, сказал руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

В ДТЭК ответили, сколько в Украине будут применять графики отключения света. До момента восстановления поврежденной генерации, отключения электроэнергии остаются единственным способом балансировки энергосистемы, заявил Дмитрий Сахарук.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

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