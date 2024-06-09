Как будут выключать свет 10 июня: в Укрэнерго сделали заявление

В понедельник, 10 июня, графики отключения света в Украине продолжат действовать. Они будут применяться с 16:00 до 22:00 для промышленных и бытовых потребителей.
Как сообщили в Укрэнерго, графики будут действовать по всей территории страны для бытовых потребителей и бизнеса.
"Завтра, 10 июня, по всей территории Украины облэнерго будут применять графики отключений для промышленных и бытовых потребителей с 16.00 до 22.00", - уточнили в компании.видео дня
Причиной отключений назвали рост потребления электричества в начале рабочей недели.
"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет", - подчеркнули в Укрэнерго.
Отключения света в Украине – главные новости по теме:
Министр энергетики Герман Галущенко ранее заявил, что в Украине тяжелая ситуация с электроснабжением. Согласно оценкам ведомства, такой сложной обстановки за время войны еще не было. Применяются отключения электроэнергии.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что в июле электроэнергию в Украине могут отключать на 10 часов. Он прогнозирует улучшение ситуации в сентябре, когда будут работать два атомных блока.
9 июня свет в Украине выключают лишь на 2 часа – с 20:00 до 22:00. Электроснабжение критической инфраструктуры не ограничивается.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Другие новости:
- В Украине будут отключать в течение всех суток: в Укрэнерго сделали заявление
- Отключений света станет больше: в Укрэнерго объяснили ситуацию с энергетикой
- Ситуация улучшится в ближайшие дни: в Укрэнерго анонсировали замечательные изменения
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред