Дипломы и аттестаты: в "Дию" добавили документы об образовании

В мобильном приложении "Дія" можно загрузить документы о получении образования. Для этого его нужно обновить, документы "подтянутся" автоматически

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Теперь в "Дії" стали доступны документы об образовании / коллаж Главред, фото Facebook, УНИАН

В популярном государственном приложении "Дія" теперь стали доступны электронные копии документов об образовании. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Да, это означает, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не надо волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой - в Дії", - рассказал он.

Как говорит чиновник, чтобы загрузить необходимые документы, пользователям сперва нужно обновить приложение. А далее ‒ дипломы и свидетельства "подтянутся" автоматически, если их внесли в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

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Также, говорит Федоров, отныне в "Дії" доступны:

документы о получении базового или полного общего образования;

свидетельство о рабочей квалификации;

диплом квалифицированного рабочего;

диплом профессионального младшего бакалавра;

диплом младшего специалиста;

диплом младшего бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом специалиста;

диплом магистра;

диплом доктора философии и доктора искусства.

Кто такой Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Услуги для украинцев в "Дие"

Напомним, в ноябре 2023 года украинские граждане получили возможность платить административные штрафы с помощью приложения "Дія". Новая услуга упрощает взаимодействие граждан с государственными органами, делая процесс оплаты штрафов более быстрым и удобным. Это один из шагов в направлении цифровой модернизации и упрощения взаимодействия граждан с государственным сектором.

Также, теперь в приложении "Дія" появилась инновационная и чрезвычайно полезная функция для многих граждан - возможность закрыть ФОП всего в несколько кликов. Эта услуга является абсолютно автоматической и исключает любое влияние человеческого фактора.

Теперь гражданам не нужно ждать в течение долгого времени, пока их заявление обработают вручную госрегистраторы. Все данные для закрытия ФОП автоматически интегрируются из Единого государственного реестра, что избавляет от процесса возможных ошибок и осложнений.

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