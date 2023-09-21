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Оплата штрафа за админправонарушение в "Дії": что известно о новой функции

Олег Макаров
21 сентября 2023, 19:26 обновлено 21 сентября, 19:29
В "Дії" стартовало бета-тестирование услуги.
Действие, деньги
В Дії можно оплатить штраф за админправопарушення / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Скоро в приложении "Дія" украинцы смогут платить административные штрафы. О новой услуге для граждан сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра Федорова, уплата штрафов за админнарушение станет намного удобнее благодаря этой услуге. Граждане смогут оплачивать штрафы без чрезмерной бюрократии, необходимости посещать суды или банки. Процесс оплаты будет происходить всего с помощью нескольких кликов в приложении "Дія".

"Уплата штрафа за административное правонарушение в Дії — работаем над новой услугой и открываем запись на бета-тест... Услуга в действии позволит оплатить штраф без кучи бумажек, походов в суд и банк. Всего несколько кликов в приложении", - сказал министр.

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Михаил Федоров подчеркнул, что часто административные правонарушения граждане совершают по незнанию законов и правил. Новая услуга позволит платить штрафы без лишних забот и стресса.

Для тестирования корректности и удобств работы этой услуги разработчики запускают бета-версию, к которой могут приобщаться украинцы. Для этого необходимо иметь не менее 16 лет, верифицировать идентификационный номер в приложении "Дія" и иметь судебное дело со штрафом за административное правонарушение.

Другие услуги в "Дії"

Напомним, владельцы физических лиц-предпринимателей (ФЛП) имеют уникальную возможность быстро и беспрепятственно закрывать свои предприятия на портале"Дія". Эта услуга полностью автоматизирована и лишена какого-либо человеческого фактора. Благодаря интеграции с Единым государственным реестром (ЕГР), все данные автоматически подтягиваются, что минимизирует риск ошибок и упрощает процедуру закрытия ФЛП.

Также, Минцифры запустило услугу "возобновление" в приложении "Дія". Эта инновационная программа предназначена для граждан, чьи дома пострадали в результате боевых действий. Украинцы могут подать заявление в приложении "Дія" и получить финансовую поддержку для проведения ремонтных работ в своих жилых помещениях. Максимальная сумма компенсации составляет 200 тысяч гривен, она доступна для жилых объектов, которые нуждаются в восстановлении и не были полностью отремонтированы.

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