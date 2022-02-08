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Больше никакого ада: сменить прописку теперь можно в Дії

8 февраля 2022, 14:15
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Нововведение уже работает в приложении и на портале.

Место регистрации теперь можно изменить в Дії / УНИАН

В приложении и на портале Дія начиная с 8 февраля можно изменить место регистрации. С прошлого года эта услуга работала в качестве экспериментального проекта.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия Diia Summit 2022 года.

"Сегодня уходит в прошлое смена места регистрации, или смена прописки, как говорят в народе, или ад. Как говорят те, кто хотя бы раз в жизни менял прописку. С сегодняшнего дня никаких учетов, никаких кабинетов, паспортных столов, военкоматов и очередей. Теперь сменить место жительства онлайн можно будет в несколько кликов", — отметил он.

Президент также отметил, что о справке, которую нужно было носить вместе с ID-картой, теперь также можно забыть.

Читайте такжеПерепись населения в Дії, опросы и смартфоны для пенсионеров: Зеленский выступил на Diia SummitКак рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем Telegram-канале, теперь каждый украинец без каких-либо бумажек и очередей просто может указать адрес, по которому планирует проживать, на портале или в приложении Действие и получить подтверждение от владельца жилья.

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Стоит отметить, что 4 февраля в приложении "Дия" запустили новую услугу для передачи права на управление автомобилем. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал на своей странице в Facebook.

Также напомним, что Владимир Зеленский пообещал украинцам в возрасте старше 60 лет, которые сделали прививку против коронавирусной инфекции COVID-19, смогут получить от государства бесплатный современный смартфон со льготным тарифом.

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Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Зеленский ДІЯ новости Украины Михаил Федоров
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