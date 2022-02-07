В Дії будут проводить опросы: что предлагает Кабмин

Кабмин поручил запустить опросы в Дії / УНИАН

В понедельник, 7 февраля, Кабмин утвердил порядок проведения опросов в мобильном приложении Дія, сообщается в постановлении правительства в понедельник, 7 февраля.

Кабмин утвердил порядок проведения опросов по инициативам, направленным на решение вопросов госуправления в различных сферах общественной жизни.

Теперь Минцифры поручили в трехмесячный срок обеспечить техническую возможность проведения опроса на портале и в мобильном приложении Дія.

Как подчеркивается в утвержденном порядке, такие опросы не являются голосованием, предусмотренным законом О всеукраинском референдуме, и не выборами, предусмотренными Избирательным кодексом.

Отмечается также, что опросы могут проводиться для всех пользователей Дії или для отдельных категорий пользователей в соответствии с заказом. Вопросы могут отображаться в текстовой, графической и аудиовизуальной форме. Однако вопросы (как и варианты ответов) не могут противоречить положениям Конституции, принципам и нормам международного права, ограничивать конституционные права и свободы, быть направленными на ликвидацию независимости Украины и так далее.

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Тысяча за вакцинацию

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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