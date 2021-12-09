Как получить 1000 гривен за вакцинацию и оформить карту: подробная инструкция в Дие

COVID-сертификат/ УНИАН

Сегодня, 9 декабря, Кабмин принял постановление по выплатам за вакцинацию. Уже с 19 декабря программа єПідтримка стартует для каждого украинца, прошедшего полный курс вакцинации.

"єПідтримка - это программа помощи бизнесу, которую инициировал Владимир Зеленский. А наша команда отвечает за техническую часть реализации проекта. На первом этапе выплата будет доступна с 19 декабря только в приложении Дія", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Какая должна быть вакцина для получения 1000 гривен

AstraZeneca/Covishield;

CoronaVac (Sinovac Biotech);

Johnson&Johnson (достаточно одной дозы);

Moderna;

Pfizer/BioNTech.

Чтобы получить выплату за вакцинацию на первом этапе нужно подать заявку в Дії до 29 декабря этого года.

Как оформить карту для получения 1000 гривен

Оформите специальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров. Каждый день к проекту будут присоединяться новые. Открыть можно будет и онлайн, и офлайн. Получить деньги на обычную карту нельзя.

Загрузите приложение Дія и авторизуйтесь.

Убедитесь, что у вас есть зеленый сертификат в приложении Дія.

Зайдите в раздел Услуги и выберите єПідтримка.

Выберите для выплаты карту єПідтримка и ожидайте поступления денег.

Для генерации COVID-сертификата нужно:

загрузить приложение Дія и выполнить авторизацию

на главном экране нажать "Добавить документ" или выбрать COVID-сертификаты в разделе "услуги"

поставить отметку о согласии на обработку персональных медицинских данных.

В случае корректной информации, внесенной врачом в электронную систему, появление сертификата произойдет автоматически.

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Период, когда можно воспользоваться 1 тыс. грн, ограничен: четыре месяца со дня начисления денежных средств. Если за это время начисленная сумма не будет израсходована, она будет возвращена государству.

Потратить виртуальную тысячу гривен можно будет на услуги в трех сферах - культура, путешествия и спорт, а именно:

путешествия по Украине

билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры или массовые мероприятия

услуги в спортзалах или фитнес-клубах, бассейнах и т. д.

Отсутствие у человека смартфона или приложения Дія планируют восполнить разработкой отдельного альтернативного механизма для реализации программы президента Владимира Зеленского в полной мере.

Полную инструкцию оформления сертификата о вакцинации и получения 1000 гривен можно посмотреть здесь.

15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.

Привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.

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