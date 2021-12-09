Как получить 1000 гривен за вакцинацию и оформить карту: подробная инструкция в Дие

Чтобы получить деньги за вакцинацию по программе єПідтримка, нужно сгенерировать сертификат о вакцинации в программе Дія уже сейчас.
Сегодня, 9 декабря, Кабмин принял постановление по выплатам за вакцинацию. Уже с 19 декабря программа єПідтримка стартует для каждого украинца, прошедшего полный курс вакцинации.
"єПідтримка - это программа помощи бизнесу, которую инициировал Владимир Зеленский. А наша команда отвечает за техническую часть реализации проекта. На первом этапе выплата будет доступна с 19 декабря только в приложении Дія", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Какая должна быть вакцина для получения 1000 гривен
- AstraZeneca/Covishield;
- CoronaVac (Sinovac Biotech);
- Johnson&Johnson (достаточно одной дозы);
- Moderna;
- Pfizer/BioNTech.
Чтобы получить выплату за вакцинацию на первом этапе нужно подать заявку в Дії до 29 декабря этого года.
Как оформить карту для получения 1000 гривен
- Оформите специальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров. Каждый день к проекту будут присоединяться новые. Открыть можно будет и онлайн, и офлайн. Получить деньги на обычную карту нельзя.
- Загрузите приложение Дія и авторизуйтесь.
- Убедитесь, что у вас есть зеленый сертификат в приложении Дія.
- Зайдите в раздел Услуги и выберите єПідтримка.
- Выберите для выплаты карту єПідтримка и ожидайте поступления денег.
Для генерации COVID-сертификата нужно:
- загрузить приложение Дія и выполнить авторизацию
- на главном экране нажать "Добавить документ" или выбрать COVID-сертификаты в разделе "услуги"
- поставить отметку о согласии на обработку персональных медицинских данных.
В случае корректной информации, внесенной врачом в электронную систему, появление сертификата произойдет автоматически.
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Период, когда можно воспользоваться 1 тыс. грн, ограничен: четыре месяца со дня начисления денежных средств. Если за это время начисленная сумма не будет израсходована, она будет возвращена государству.
Потратить виртуальную тысячу гривен можно будет на услуги в трех сферах - культура, путешествия и спорт, а именно:
- путешествия по Украине
- билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры или массовые мероприятия
- услуги в спортзалах или фитнес-клубах, бассейнах и т. д.
Отсутствие у человека смартфона или приложения Дія планируют восполнить разработкой отдельного альтернативного механизма для реализации программы президента Владимира Зеленского в полной мере.
Полную инструкцию оформления сертификата о вакцинации и получения 1000 гривен можно посмотреть здесь.
15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.
Привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.
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