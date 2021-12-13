Вакцинированные смогут потратить тысячу на лекарства: Зеленский назвал условие

Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить тысячу гривен на социальные нужды.
Президент Владимир Зеленский заявил о том, что тысячу гривен, которые украинцам положены за вакцинацию от коронавируса, можно будет потратить на приобретение лекарственных средств.
Об этом идет речь в сообщении в Twitter-аккаунте президента Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, программа ЕПоддержка будет расширяться и в дальнейшем, чтобы стать доступнее для большего количества граждан.
"Программа Е-поддержка будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться больше украинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения", - написал Зеленский.
Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.
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