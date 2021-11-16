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"Нельзя потратить на водку и сигареты": тысячу Зеленского не будут выдавать на руки

16 ноября 2021, 12:35
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Нюансы разъяснил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Зеленский
Владимир Зеленский анонсировал выплату тысячи гривен за вакцинацию / Фото president.gov.ua

Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал всем привитым двумя дозами против коронавируса, невозможно будет получить наличными.

Как рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "УП", эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

"Ключевое на самом деле здесь – это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредована. Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых – это ведь не живые деньги их нельзя будет потратить на водку и сигареты", - пояснил Никифоров.

Пресс-секретарь президента также отметил, что тысячу гривен можно будет получить как сертификат, цифровой ваучер или депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.

Читайте также"Конец эпохи бедности": Сеть взорвалась мемами из-за "Вовиной тысячи"Никифоров также уточнил, что перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать услуги, которые, по мнению власти, больше всего пострадавшие от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

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Он также объяснил, что человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг (в рамках 1 тысячи гривен – ред.) – например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или какое-то другое культурное мероприятие.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить тысячу гривен.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что полученные деньги можно будет потратить на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

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Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Зеленский вакцинация
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