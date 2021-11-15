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Украина проходит пик COVID-19, но вирус еще не побежден: Ляшко призвал взвинтить темпы вакцинации

15 ноября 2021, 11:25

Число выписок из больниц впервые за 3 месяца превысило количество госпитализаций, сказал Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко
Украинцам следует вакцинироваться и соблюдать карантинные ограничения - Ляшко / УНИАН

Украина проходит пик заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас в стране впервые за квартал больше выписок из больниц, чем госпитализаций. Это первый положительный сигнал стабилизации ситуации и начала разгрузки медицинской системы. Однако говорить о победе над вирусом пока рано, поскольку количество случаев заболеваемости и уровень госпитализаций по-прежнему остаются высокими. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ходе своего брифинга в понедельник, 15 ноября, он рассказал о том, что сейчас для лечения в медицинские учреждения госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают. Ситуация за 3 месяца впервые улучшилась.

"Впервые за последние 3 месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает над количеством госпитализированных", - уточнил Ляшко.

По его словам, несмотря на стабилизацию уровня госпитализаций, что свидетельствует о первом положительном сигнале прохождения Украиной пика заболеваемости COVID-19 и стартом разгрузки медицинской системы, о победе над вирусом говорить пока рано. Заболеваемость и госпитализации по-прежнему на высоком уровне. Поэтому нужно усиливать вакцинацию и соблюдать карантинные ограничения.

"Однако, это еще не полная победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровни госпитализации находятся на достаточно больших значениях. Поэтому нужно продолжать наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения", - подчеркнул Виктор Ляшко.

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Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро понедельника, 15 ноября, в Украине установлено 10 802 новых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки госпитализировали 2 798. Погибли 442 человека. Выздоровели 11 219 человек.

В красной зоне карантина остается большинство областей Украины. В оранжевой зоне Винницкая, Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области. "Желтые" – Кировоградщина и Тернопольщина.

В Национальной академии наук заявили, что Украина, возможно, уже прошла пик очередной волны коронавируса. По мнению ученых, об этом свидетельствует снижение числа новых заболеваний COVID-19.

viber
Минздрав новости Украины коронавирус в Украине Виктор Ляшко
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