В Украине 800 тысяч человек купили фальшивые сертификаты о вакцинации - исследование

Сертификат / facebook.com/UA.National.Police

Украинцы купили уже 800 тысяч поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом во время презентации исследования "Вакцинация и граждане. Октябрь" рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко,ъ

"На сегодня 10% вакцинированных украинцев купили COVID-сертификаты. Об этом свидетельствует наше исследование. Если исходить из того, что у нас на сегодняшний день примерно восемь миллионов вакцинированных, мы можем сказать, что, по самым оптимистичным цифрам, 800 тысяч поддельных сертификатов есть в государстве", — сказал он

Денисенко добавил, что собственно государство особо с этим не воюет, несмотря на принятие закона, который усиливает наказание за такие действия.

"Мы можем ожидать, что количество поддельных сертификатов в государстве в течение следующих месяцев перевалит за один миллион", — подытожил он.



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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове 17-летний подросток "отличился сообразительностью" - он разработал фейковое приложение "Дия" и даже продавал поддельные е-документы.

На удаленном сервере парень создал сайт, который с мобильного телефона выглядел как оригинальное приложение "Дия". После получения денег юноша предоставлял пользователям ссылку на свою разработку через бот в мессенджере.