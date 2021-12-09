Заявку нужно подать до 29 декабря: как получить "тысячу Зеленского" до конца 2021 года

Денис Шмыгаль назвал условие для получения вакцинированным украинцам тысячи гривен/ УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что для получения выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "е-Поддержка" на первом этапе необходимо подать заявку в системе "Дия" до 29 декабря.

"Для того, чтобы успеть получить выплату в первом этапе, необходимо подать заявку в "Дие" с 19 до 29 декабря этого года", - передает слова Шмыгаля "Интерфакс".

Читайте такжеТысячу за вакцинацию придется вернуть: в каком случае "сгорает" тысяча от ЗеленскогоТакже премьер отметил, что таким образом средства можно будет получить уже в текущем году. Бета-тестирование такой услуги в "Дие" будет запущено уже на следующей неделе.

Как получить тысячу за вакцинацию и что с ней делать

Как сообщал Главред, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.

Реклама

Потратить средства можно на:

абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

посещение кинотеатра, театра, музея, концертного зала,

билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

Читайте также: