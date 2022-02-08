Каждому пенсионеру – смартфон от Зеленского: президент обещает подарок обмен на прививку от COVID-19

Все вакцинированные лица старше 60 лет смогут получить бесплатно смартфон с льготным тарифом - Зеленский / Скриншот YouTube-трансляция Diia Summit

Украинцы в возрасте старше 60 лет, которые сделали прививку против коронавирусной инфекции COVID-19, смогут получить от государства бесплатный современный смартфон с льготным тарифом. Сегодня не у всех пенсионеров есть смартфон, и не все из них могут пользоваться Интернетом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе мероприятия Diia Summit во вторник, 8 февраля, он сделал заявление о том, что все лица, старше 60 лет, которые вакцинировались против коронавируса, смогут бесплатно получить смартфон с льготным тарифом на мобильные услуги.

Читайте такжеКто сделает бустерную прививку – получит еще 500 грн: Зеленский пообещал новый бонус за вакцинацию"Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", - сказал Владимир Зеленский, подчеркнув, что не у всех сегодня есть современный телефон, и не все умеют пользоваться Интернетом.

Бонусы за вакцинацию против коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре прошлого года заявил, что украинцы получат материальную выплату в размере 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

Совершеннолетние лица, которые два раза вакцинировались против COVID-19, могут получить денежную помощь и потратить их на оплату определенных видов деятельности:

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Железнодорожные и авиабилеты по Украине

Билеты в театры, кинотеатры, музеи и выставочные центра

Билеты на концерты

Абонементы в спортзал

Товары в книжных магазинах

Лекарства (для лиц от 60 лет)

Как получить 1000 грн "от Зеленского"

Чтобы получить денежные средства за участие в кампании по вакцинации от коронавируса, следует подать заявку в приложении Дія, оформить виртуальную карту єПідтримка в одном из финансовых учреждений-партнеров, и открыть специальный счет.

Далее нужно запустить Дію и авторизоваться в приложении. Убедившись в наличии зеленого сертификата, нужно отправляться в раздел Услуги, выбрать пункт єПідтримка и указать карту, на которую должны придти деньги.

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