єВідновлення: заявки на ремонт можно подавать неограниченное количество раз

В Украине запустили проект восстановления, где люди смогут подать заявление в приложении "Дія" и получить деньги на ремонт.

https://glavred.info/ukraine/yevidnovlennya-zayavki-na-remont-mozhno-podavat-neogranichennoe-kolichestvo-raz-10470472.html Ссылка скопирована

Украинцам будут ремонтировать поврежденное жилье / коллаж Главред: фото: УНИАН

В рамках проекта єВідновлення заявки на средства для ремонта в случае необходимости можно будет подавать неограниченное количество раз.

"Программой восстановления по компенсации незначительных ремонтов поврежденного жилья можно будет воспользоваться не один раз. К сожалению, иногда этим повреждениям подвергаются одни и те же помещения. Все будет происходить по той же процедуре. Нет никаких ограничений - подавать заявки в реестр можно столько раз, сколько потребуется", - об этом в эфире марафона "Єдині новини" сообщила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Азархина.

Она порекомендовала гражданам, которые уже отремонтировали свои дома за свой счет, хранить всю информацию о повреждениях и ждать, когда в Украине заработает специальная программа по компенсации указанных расходов.

видео дня

"Мы просим всех граждан хранить все чеки, все фотографии, максимально всю информацию. И к этому вопросу мы обязательно вернемся впоследствии. Сейчас мы понимаем, что у государства ограниченные ресурсы, поэтому нашли вариант максимально быстрого прямого способа оказать помощь для мелких ремонтов. Когда мы проработаем этот массив ремонтов, мы будем идти дальше", - подчеркнула Азархина.

Заместитель министра также добавила, что 22 мая в действие вступит Закон о введении компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье, в котором предусмотрены гораздо большие суммы компенсации для украинцев, потерявших свой дом.

"Им предусмотрен немного более сложный механизм, нужно будет подтверждать повреждение специальными комиссиями, право собственности, нам придется синхронизировать это все с разными реестрами, поэтому нужно немножко больше времени, чтобы эта процедура была запущена массово", - сообщила замминистра.

Смотрите видео о том, как украинские водители могут получить компенсацию за пострадавшее из-за войны авто:

Денежная помощь украинцам

Напомним, что украинцы смогут получить от 200 тысяч до 1 млн денежной помощи. На такую компенсацию имеют право люди, получившие ранения при исполнении своих служебных обязанностей.

В Украине продолжается программа поддержки от ООН. 6600 гривен помощи могут получить переселенцы. Деньги также дадут тем, кто уже вернулся домой после вынужденного отъезда из-за войны.

Украинцы могут воспользоваться возможностью получить помощь в размере 40 тысяч грн от Датского совета по делам беженцев. На крупную сумму смогут претендовать официально зарегистрированные ФЛП.

Больше интересных новостей: