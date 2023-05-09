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Как украинцам получить 40 тысяч грн помощи: почему нужно поспешить

Дмитрий Видоменко
9 мая 2023, 12:56 обновлено 9 мая, 13:06
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Украинцы могут воспользоваться возможностью получить помощь в размере 40 тысяч грн от Датского совета по делам беженцев.
Декрет, деньги
Украинцам нужно поспешить оформлять денежную помощь от / коллаж Главред, фото УНИАН

Граждане Украины, которые пострадали от украино-российской войны и проживают в пределах Иванковской громады (Киевская область), могут вплоть до четверга, 10 мая, использовать возможность получить помощь в размере 40 тысяч грн от Датского совета по делам беженцев. Подать документы можно через сайт по соответствующей ссылке.

Кроме заявки, людям, которые желают получить деньги, нужно подробно описать свою бизнес-идею. Заявки будут рассматриваться от ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), которые проживают в Иванковской громаде, а также граждан, которые официально зарегистрированы в этой местности.

Сумма пособия, к слову, будет разной для всех − на выплату в размере до 40 тысяч грн могут претендовать физические лица. А, в свою очередь, на большую сумму смогут претендовать официально зарегистрированные ФЛП (физическое лицо – предприниматель).

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Как говорят в Датском совете, приоритет в финансовой помощи предоставляется тем гражданам, источник дохода которых разрушили или повредили (речь идет о хозяйственных помещениях, технике и так далее). Если украинец планирует получить денежные средства для создания нового бизнеса, то ему нужно предоставить конкретный бизнес-план со всеми статьями расходов.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите видео о решении ООН, по поводу того, что каждый россиянин должен Украине по 2000 долларов:

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