Как украинцам получить 40 тысяч грн помощи: почему нужно поспешить

Граждане Украины, которые пострадали от украино-российской войны и проживают в пределах Иванковской громады (Киевская область), могут вплоть до четверга, 10 мая, использовать возможность получить помощь в размере 40 тысяч грн от Датского совета по делам беженцев. Подать документы можно через сайт по соответствующей ссылке.
Кроме заявки, людям, которые желают получить деньги, нужно подробно описать свою бизнес-идею. Заявки будут рассматриваться от ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), которые проживают в Иванковской громаде, а также граждан, которые официально зарегистрированы в этой местности.
Сумма пособия, к слову, будет разной для всех − на выплату в размере до 40 тысяч грн могут претендовать физические лица. А, в свою очередь, на большую сумму смогут претендовать официально зарегистрированные ФЛП (физическое лицо – предприниматель).
Как говорят в Датском совете, приоритет в финансовой помощи предоставляется тем гражданам, источник дохода которых разрушили или повредили (речь идет о хозяйственных помещениях, технике и так далее). Если украинец планирует получить денежные средства для создания нового бизнеса, то ему нужно предоставить конкретный бизнес-план со всеми статьями расходов.
Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
Смотрите видео о решении ООН, по поводу того, что каждый россиянин должен Украине по 2000 долларов:
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