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200 тысяч на ремонт жилья: как украинцы через "Дію" могут получить денежную помощь

Юлия Куришко
10 мая 2023, 12:36 обновлено 10 мая, 12:52
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Украинцы смогут подать заявление в приложении "Дія" и получить средства на ремонт квартиры, дома или комнаты в общежитии.
200 тысяч на ремонт жилья: как украинцы через 'Дію' могут получить денежную помощь
Украинцы смогут получить до 200 тысяч гривен компенсации / коллаж Главред: фото: УНИАН

Минцифры запустили в приложении "Дія" услугу єВідновлення. Подав заявку, можно получить средства на ремонт поврежденного жилья, пострадавшего во время боевых действий.

"Отныне украинцы, чьи дома пострадали из-за боевых действий, могут подать заявление в "Дії" и получить средства на ремонт по программе єВідновлення. Максимальная сумма - 200 тыс. грн. услуга доступна, если жилье подлежит восстановлению и не было полностью отремонтировано", - об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Средства можно потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков-участников программы.

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Чтобы получить помощь:

  • Сообщите о поврежденном имуществе в приложении "Дія".
  • Откройте специализированный счет "єВідновлення" в одном из банков-участников программы.
  • Заполните заявление на помощь в приложении "Дія", проверьте и отправьте в оборотку.

Местные власти направят комиссию, которая проведет обследование поврежденного имущества, зафиксирует разрушение и определит сумму компенсации. Вы получите подтверждение и средства на карту "єВідновлення". Их нужно использовать в течение 12 месяцев со дня получения.

Средства предоставляются, если жилье:

  • Повреждено из-за боевых действий после 24 февраля 2022.
  • Размещено на неоккупированной или деоккупированной территории.
  • Подлежит восстановлению.
  • Не было отремонтировано самостоятельно.

Смотрите видео о том, как украинские водители могут получить компенсацию за пострадавшее из-за войны авто:

Денежная помощь украинцам

Напомним, что украинцы смогут получить от 200 тысяч до 1 млн денежной помощи. На такую компенсацию имеют право люди, получившие ранения при исполнении своих служебных обязанностей.

В Украине продолжается программа поддержки от ООН. 6600 гривен помощи могут получить переселенцы. Деньги также дадут тем, кто уже вернулся домой после вынужденного отъезда из-за войны.

Украинцы могут воспользоваться возможностью получить помощь в размере 40 тысяч гривен от Датского совета по делам беженцев. На крупную сумму смогут претендовать официально зарегистрированные ФЛП.

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