200 тысяч на ремонт жилья: как украинцы через 'Дію' могут получить денежную помощь

Минцифры запустили в приложении "Дія" услугу єВідновлення. Подав заявку, можно получить средства на ремонт поврежденного жилья, пострадавшего во время боевых действий.
"Отныне украинцы, чьи дома пострадали из-за боевых действий, могут подать заявление в "Дії" и получить средства на ремонт по программе єВідновлення. Максимальная сумма - 200 тыс. грн. услуга доступна, если жилье подлежит восстановлению и не было полностью отремонтировано", - об этом сообщает пресс-служба "Дії".
Средства можно потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков-участников программы.
Чтобы получить помощь:
- Сообщите о поврежденном имуществе в приложении "Дія".
- Откройте специализированный счет "єВідновлення" в одном из банков-участников программы.
- Заполните заявление на помощь в приложении "Дія", проверьте и отправьте в оборотку.
Местные власти направят комиссию, которая проведет обследование поврежденного имущества, зафиксирует разрушение и определит сумму компенсации. Вы получите подтверждение и средства на карту "єВідновлення". Их нужно использовать в течение 12 месяцев со дня получения.
Средства предоставляются, если жилье:
- Повреждено из-за боевых действий после 24 февраля 2022.
- Размещено на неоккупированной или деоккупированной территории.
- Подлежит восстановлению.
- Не было отремонтировано самостоятельно.
Смотрите видео о том, как украинские водители могут получить компенсацию за пострадавшее из-за войны авто:
Денежная помощь украинцам
Напомним, что украинцы смогут получить от 200 тысяч до 1 млн денежной помощи. На такую компенсацию имеют право люди, получившие ранения при исполнении своих служебных обязанностей.
В Украине продолжается программа поддержки от ООН. 6600 гривен помощи могут получить переселенцы. Деньги также дадут тем, кто уже вернулся домой после вынужденного отъезда из-за войны.
Украинцы могут воспользоваться возможностью получить помощь в размере 40 тысяч гривен от Датского совета по делам беженцев. На крупную сумму смогут претендовать официально зарегистрированные ФЛП.
Больше интересных новостей: