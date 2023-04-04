Компенсация за разрушенное россиянами жилье: кому и как государство будет платить деньги

"Главред" анализирует, кто и каким образом получит компенсации за поврежденное или разрушенное российскими оккупантами жилье.

Компенсации за разрушенное из-за войны жилье: квартиру или дом / Главред

Президент Зеленский недавно подписал закон "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации" (№2923-IX – рестр. №7198). Начнет действовать этот важный документ в мае 2023 года. Чего ожидать украинцам, чье жилье разрушила российская армия? Как на практике будут работать его нормы?

Где возьмут деньги? Это сотни миллиардов долларов...

Прежде всего, следует очертить, где государство планирует брать деньги на такие компенсации за разрушенное жилье. Главный источник, как указано в законе, - это арестованные финансовые активы россиян и репарации. Кроме того, к этим средствам следует приплюсовать деньги из государственного и местных бюджетов, а также от международных финансовых организаций. Также они будут дополняться деньгами других кредиторов или инвесторов - это и так называемая международная техническая и возвратная или безвозвратная финансовая помощь.

Как рассказал Главреду юрист Ростислав Кравец, несмотря на то, что финансовых источников по компенсациям за уничтоженные квартиры и дома якобы немало, это все выглядит как обычный теоретический перечень.

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"Это просто изложение общих вещей - общие источники финансирования, которые могут быть. А может их и не быть. Таких отдельных статей финансирования пока нет ни в местных, ни в государственном бюджетах. Я не думаю, что наши зарубежные финансовые доноры и кредиторы так сильно будут спешить предоставлять Украине такие большие деньги", - отмечает он.

В то же время, ведущий юрисконсульт консалтинговой компании Nota Group Александр Слободянюк является более оптимистичным в своих оценках и отмечает, что все источники финансирования такого важного дела являются достаточно реальными.

"Сегодня, действительно, это выглядит теоретическим, однако финансирование будет. И оно будет из всех перечисленных источников. А практика себя покажет, но, конечно, не сейчас, пока продолжается эта кровопролитная война. Хотя уже сейчас частично происходит финансирование, к примеру, от такой известной международной компании, как "Блэк Рок". Она является крупнейшей в мире по размерам активов под управлением", - отмечает эксперт.

У кого есть шансы получить компенсацию за разрушенный дом?

Кто получит такие компенсации за разрушенный дом или квартиру от украинского государства? Сразу надо сделать очень важный акцент: речь идет о жилье украинцев, которое было разрушено или повреждено после 24 февраля 2022 года . Это четко определено в законе. То есть, во внимание не берется недвижимость, которая была повреждена или разрушена до этой даты.

Согласно статье 2 Закона, деньги могут получить только граждане Украины, которые являются физическими лицами (то есть речь не идет ничего о юридических лицах).

Ими могут быть:

Владельцы поврежденных или уничтоженных объектов недвижимого имущества (квартиры в многоэтажных домах, частные дома, а также садовые и дачные дома);

(квартиры в многоэтажных домах, частные дома, а также садовые и дачные дома); Заказчики строительства. Это граждане, которые начали возведение частных домов на своих земельных участках до широкомасштабной войны.

Это граждане, которые начали возведение частных домов на своих земельных участках до широкомасштабной войны. Инвесторы - владельцы специального имущественного права на неделимые жилые объекты незавершенного строительства и лица, осуществившие инвестирование в строительство. Здесь имеется в виду так называемые инвесторы-физические лица, которые вложили свои средства в возведение квартир или домов в определенные строительные компании и эта еще незастроенная недвижимость получила повреждения или разрушения.

- владельцы специального имущественного права на неделимые жилые объекты незавершенного строительства и лица, осуществившие инвестирование в строительство. Здесь имеется в виду так называемые инвесторы-физические лица, которые вложили свои средства в возведение квартир или домов в определенные строительные компании и эта еще незастроенная недвижимость получила повреждения или разрушения. Члены жилищных кооперативов , которые выкупили квартиру, другое жилое помещение в здании, дом усадебного типа, садовый или дачный дом кооператива, но не оформили право собственности на него.

, другое жилое помещение в здании, дом усадебного типа, садовый или дачный дом кооператива, но не оформили право собственности на него. Лица, которые являются наследниками всех групп по этому перечню.

всех групп по этому перечню. Объединение совладельцев многоквартирных домов , управляющие многоквартирных домов, жилищно-строительные (жилые) кооперативы, осуществляющие содержание соответствующих домов, лица, уполномоченные совладельцами многоквартирных домов.

Большинство экспертов считает перечень лиц более чем исчерпывающим. Хотя, к примеру, Ростислав Кравец беспокоится по поводу того, что в него не добавлены юридические лица , ведь у многих из них также есть поврежденные или разрушенные объекты недвижимости.

"Забыли" о жителях ОРДЛО

Адвокат, председатель правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева Максим Тютюнников отмечает Главреду, что законом значительно сужается с правовой точки зрения круг лиц, имеющих право на получение компенсации - путем исключения тех, чьи квартиры и дома были повреждены на оккупированной территории до 24 февраля 2022 года.

Многие люди, находившиеся под оккупацией еще с 2014-го, тоже до начала широкомасштабной войны имели и повреждения, и разрушения своих жилищ. Они тоже украинцы и нуждаются в финансовой помощи.

"Это можно рассматривать как относительно дискриминационный подход законодателя, особенно с учетом положения статьи 24 Конституции, которая закрепляет и гарантирует принцип равенства прав и граждан перед законом. Безусловно указанный подход является несколько спорным и именно поэтому на сайте Президента Украины уже имеется петиция №22/181260 относительно дискриминаций в этом законе, сбор голосов продолжается до сих пор, однако их количество является довольно незначительным", - добавляет он.

Но Александр Слободянюк так не считает. По его мнению, законом не сужаются такие права, а те из людей, которые до 24 февраля 2022 года находились в ОРДЛО и имели повреждения или разрушения своих домов или квартир обязательно получат денежные компенсации после деоккупации и нашей победы над российским врагом.

Иностранцы помогут себе сами

Еще одним спорным моментом можно назвать то, что в этот перечень получателей финансовой помощи не включены физические лица-нерезиденты (которые не являются гражданами Украины), однако имели до войны жилье, которое после 24 февраля 2022 года было повреждено или разрушено.

"Если ориентироваться исключительно на положения закона и толковать его буквально, то действительно компенсацию за разрушенное или поврежденное имущество как граждане иностранных государств, так и апатриды (лица без гражданства, - Главред) получить не могут, поскольку в статье 2 закона четко указано "получателями компенсации ... являются физические лица - граждане Украины". Единственный способ изменить это - внести изменения в закон, поскольку вряд ли будет допущена возможность столь расширенного толкования положений статьи 2 закона", - отмечает Максим Тютюнников.

Александр Слободянюк, в свою очередь, считает, если отбросить эмоциональную составляющую, то можно прийти к выводу, что такие неграждане Украины сплошь и рядом не использовали свое жилье в нашей стране для собственного проживания там. Это были просто их инвестиции в недвижимость.

"Конечно, с одной стороны, такое вроде бы не справедливо, но мы должны заботиться о своих гражданах. А такие неграждане для того, чтобы получить средства за поврежденное или разрушенное имущество, должны обращаться в международные суды и там бороться за свое право на это", - добавляет он.

Все будет "после войны"

Закон четко говорит о том, что подать заявку можно двумя путями. В первом случае надо заполнять специальное заявление на портале "Дия". Если кто-то таким образом не может ее оформить, то есть второй способ: личное обращение в Центр предоставления административных услуг, конечно, по месту регистрации физического лица.

Заявку надо подать в течение 90 дней с даты, когда будут прекращены военные действия и военное положение .

Формы компенсаций могут следующими:

Деньги на восстановление квартиры, частного или садового дома (которые были разрушены), что будет перечислено на специальный текущий счет физического лица, гражданина Украины. Финансирование или инвестирование разрушенных квартир и домов (садовых и дач также) с помощью жилищного сертификата. Компенсация за поврежденный дом или квартиру путем проведения соответствующих строительных работ или предоставления строительной продукции.

Размеры компенсаций

Какими и в какой форме могут быть компенсации?

Во-первых, это могут быть деньги, которые будут перечислены на текущий счет физического лица. Они будут адресованы для возведения дома или дачи. Порядок открытия специальных счетов для таких людей определяется Нацбанком Украины.

Во-вторых, для тех лиц, у которых была разрушена квартира в многоквартирных домах, а также та же дача или садовый дом, государство может провести финансирование (или инвестирование) с помощью так называемого жилищного сертификата.

В-третьих, может быть произведена компенсация за поврежденный дом или квартиру путем проведения соответствующих строительных работ или предоставления соответствующей строительной продукции.

В законе говорится: размер денежной компенсации определяется по результатам оценки стоимости восстановления соответствующего поврежденного объекта недвижимого имущества с учетом степени его повреждения. При проведении оценки стоимости восстановления поврежденного объекта недвижимого имущества устанавливается степень повреждения и цена его восстановления.

Как считает Ростислав Кравец, скорее всего, живыми деньгами с людьми рассчитываться не будут, а государство перейдет на рынок сертификатов или будет предлагать строительные материалы для восстановления, к примеру, частного дома. Он также отмечает, что, по закону, должны образовываться специальные комиссии, которые будут рассматривать все вопросы и они будут, как у нас, обычно, ведется, с непонятными полномочиями.

"Кроме того, определение стоимости квадратного метра площади такого объекта осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Однако, по состоянию на сегодня такой порядок пока не разработан и не утвержден", - отмечает Максим Тютюнников.

Кто будет осуществлять оценку?

По его словам, в новосозданном законе четко не расписано, кто будет осуществлять оценку недвижимого имущества, однако, учитывая положения п. 3 ч. 4 ст. 3 Закона, указано, что "Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации заслушивает на своих заседаниях информацию ... экспертов, оценщиков, субъектов оценочной деятельности...".

"Таким образом, оценка будет осуществляться квалифицированными субъектами оценочной деятельности, которые в своей деятельности будут руководствоваться положением закона Украины "об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине", а также будут независимыми", - добавляет эксперт.

Если человек сделал ремонт самостоятельно

Не совсем понятно, как будут компенсироваться расходы на ремонт, который уже был осуществлен людьми до принятия этого закона.

По мнению Максима Тютюнникова, в законе указано, что "порядок предоставления компенсации за поврежденный объект недвижимого имущества определяется Кабинетом Министров Украины", однако сейчас такой порядок еще не утвержден. То есть, пока ответа на вопрос о порядке возмещения ущерба за уже осуществленный ремонт закон не содержит.

Слободянюк не видит в этом проблемы и отмечает, что в любом случае, физлицо, которое получило определенные повреждения своего жилья, имеет обращение по этому поводу в полицию, прокуратуру и тому подобное. Таким образом, человек имеет определенные справки и другие документы, свидетельствующие о финансовом характере повреждений.