2200 грн помощи в месяц: кому в Украине положены деньги от международной организации

Международная организация по миграции (МОМ) оказывает денежную помощь украинцам во время войны.

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Кому в Украине положены деньги от международной организации МОМ: детали / коллаж фото УНИАН

Международная организация по миграции (МОМ) продолжает собственную программу по оказанию денежной помощи украинцам во время украино-российской войны. Средства выплачиваются в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанном Министерством социальной политики и организацией.

Как гласит документ, украинцы могут претендовать на получение помощи в размере 2,2 тысячи грн на каждого члена семьи каждый месяц (на протяжении 90 дней). В целом, в МОМ приняли решение выделить до 0,7 млрд грн для помощи украинцам. Ожидается, что эти средства смогут получить около 100 тысяч человек.

Кто сможет получить денежную помощь в Украине:

одинокие родители (мать или отец), которые оформили финансовую помощь на детей;

те, кто получает пособия в ходе беременности или после родов;

лица с инвалидностями;

семьи, в которых воспитываются двое и больше детей;

пенсионеры в возрасте старше 65 лет.

Как оформить помощь?

В первую очередь таким людям следует зарегистрироваться как ВПЛ (внутренне перемещенные лица) в органах социальной защиты населения территориальной громады или ЦНАП

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После регистрации заявки претендентов отправляют в офис организации. После этого специалисты МОМ решают, оказывать ли финансовую помощь.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите видео о решении ООН, по поводу того, что каждый россиянин должен Украине по 2000 долларов:

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