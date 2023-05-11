2200 грн помощи в месяц: кому в Украине положены деньги от международной организации

Международная организация по миграции (МОМ) продолжает собственную программу по оказанию денежной помощи украинцам во время украино-российской войны. Средства выплачиваются в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанном Министерством социальной политики и организацией.
Как гласит документ, украинцы могут претендовать на получение помощи в размере 2,2 тысячи грн на каждого члена семьи каждый месяц (на протяжении 90 дней). В целом, в МОМ приняли решение выделить до 0,7 млрд грн для помощи украинцам. Ожидается, что эти средства смогут получить около 100 тысяч человек.
Кто сможет получить денежную помощь в Украине:
- одинокие родители (мать или отец), которые оформили финансовую помощь на детей;
- те, кто получает пособия в ходе беременности или после родов;
- лица с инвалидностями;
- семьи, в которых воспитываются двое и больше детей;
- пенсионеры в возрасте старше 65 лет.
Как оформить помощь?
В первую очередь таким людям следует зарегистрироваться как ВПЛ (внутренне перемещенные лица) в органах социальной защиты населения территориальной громады или ЦНАП
После регистрации заявки претендентов отправляют в офис организации. После этого специалисты МОМ решают, оказывать ли финансовую помощь.
Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
Смотрите видео о решении ООН, по поводу того, что каждый россиянин должен Украине по 2000 долларов:
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