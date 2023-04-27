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2,2 тысячи грн на каждого от международной организации: кто из украинцев имеет право на новую помощь

Дмитрий Видоменко
27 апреля 2023, 15:18 обновлено 27 апреля, 15:18
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Представители Международной организации по миграции (МОМ) оказывают денежную помощь украинцам во время войны.
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Кто из украинцев имеет право на новую помощь от МОМ: детальный ответ / ua.depositphotos.com и УНИАН

Международная организация по миграции (МОМ) запустила процесс оказания денежной помощи украинцам во время войны. Как сообщает портал "Обозреватель", денежные средства будут выплачиваться в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанном между Министерством соцполитики и МОМ.

Сообщается, что украинцы могут претендовать на получение помощи в размере 2,2 тысячи грн на каждого члена семьи в каждый из 12 месяцев в году (но не более трех месяцев подряд). В целом МОМ приняла решение выделить до 0,7 млрд грн для помощи гражданам нашего государства. И ожидается, что деньги смогут получить около 100 тысяч украинцев.

Кто в Украине может получить денежную помощь:

  • Одинокие родители детей (мать или отец), которые получают финансовую помощь на детей;
  • Люди, которые получают пособия по беременности или родам;
  • лица с инвалидностью;
  • семьи, в которых есть двое и более детей;
  • пенсионеры старше 65 лет.

Как оформить денежную помощь

В первую очередь следует зарегистрироваться как ВПЛ (внутренне перемещенное лицо) в органах социальной защиты населения территориальной громады либо в ЦНАП.

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Сразу после регистрации заявки претендентов отправляют в офис организации. После этого в МОМ решают, стоит ли оказывать финансовую помощь.

Кроме того, получить средства можно, прислав соответствующее заявление. После верификации и подтверждения данных заявление будет отправлено в МОМ.

Смотрите интервью по поводу социальных выплат руководителя Минсоцполитики Оксаны Жолнович:

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