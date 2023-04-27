2,2 тысячи грн на каждого от международной организации: кто из украинцев имеет право на новую помощь

Международная организация по миграции (МОМ) запустила процесс оказания денежной помощи украинцам во время войны. Как сообщает портал "Обозреватель", денежные средства будут выплачиваться в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанном между Министерством соцполитики и МОМ.
Сообщается, что украинцы могут претендовать на получение помощи в размере 2,2 тысячи грн на каждого члена семьи в каждый из 12 месяцев в году (но не более трех месяцев подряд). В целом МОМ приняла решение выделить до 0,7 млрд грн для помощи гражданам нашего государства. И ожидается, что деньги смогут получить около 100 тысяч украинцев.
Кто в Украине может получить денежную помощь:
- Одинокие родители детей (мать или отец), которые получают финансовую помощь на детей;
- Люди, которые получают пособия по беременности или родам;
- лица с инвалидностью;
- семьи, в которых есть двое и более детей;
- пенсионеры старше 65 лет.
Как оформить денежную помощь
В первую очередь следует зарегистрироваться как ВПЛ (внутренне перемещенное лицо) в органах социальной защиты населения территориальной громады либо в ЦНАП.
Сразу после регистрации заявки претендентов отправляют в офис организации. После этого в МОМ решают, стоит ли оказывать финансовую помощь.
Кроме того, получить средства можно, прислав соответствующее заявление. После верификации и подтверждения данных заявление будет отправлено в МОМ.
Смотрите интервью по поводу социальных выплат руководителя Минсоцполитики Оксаны Жолнович:
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