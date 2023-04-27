2,2 тысячи грн на каждого от международной организации: кто из украинцев имеет право на новую помощь

Представители Международной организации по миграции (МОМ) оказывают денежную помощь украинцам во время войны.

https://glavred.info/economics/2-2-tysyachi-grn-na-kazhdogo-ot-mezhdunarodnoy-organizacii-kto-iz-ukraincev-imeet-pravo-na-novuyu-pomoshch-10466284.html Ссылка скопирована

Кто из украинцев имеет право на новую помощь от МОМ: детальный ответ / ua.depositphotos.com и УНИАН

Международная организация по миграции (МОМ) запустила процесс оказания денежной помощи украинцам во время войны. Как сообщает портал "Обозреватель", денежные средства будут выплачиваться в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанном между Министерством соцполитики и МОМ.

Сообщается, что украинцы могут претендовать на получение помощи в размере 2,2 тысячи грн на каждого члена семьи в каждый из 12 месяцев в году (но не более трех месяцев подряд). В целом МОМ приняла решение выделить до 0,7 млрд грн для помощи гражданам нашего государства. И ожидается, что деньги смогут получить около 100 тысяч украинцев.

Кто в Украине может получить денежную помощь:

Одинокие родители детей (мать или отец), которые получают финансовую помощь на детей;

Люди, которые получают пособия по беременности или родам;

лица с инвалидностью;

семьи, в которых есть двое и более детей;

пенсионеры старше 65 лет.

Как оформить денежную помощь

В первую очередь следует зарегистрироваться как ВПЛ (внутренне перемещенное лицо) в органах социальной защиты населения территориальной громады либо в ЦНАП.

видео дня

Сразу после регистрации заявки претендентов отправляют в офис организации. После этого в МОМ решают, стоит ли оказывать финансовую помощь.

Кроме того, получить средства можно, прислав соответствующее заявление. После верификации и подтверждения данных заявление будет отправлено в МОМ.

Смотрите интервью по поводу социальных выплат руководителя Минсоцполитики Оксаны Жолнович:

Вас могут заинтересовать такие новости: