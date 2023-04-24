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Украинцам могут получить до 6600 грн от международного фонда: кто имеет право

Дмитрий Видоменко
24 апреля 2023, 19:16 обновлено 24 апреля, 19:16
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Украинцы в двух областях – Запорожской и Закарпатской – могут получить денежную помощь от международного благотворительного фонда Dorcas.
Банкомат, деньги
Банкомат и деньги / коллаж фото УНИАН

Украинцы, которые находятся сейчас в двух областях – Запорожской и Закарпатской – могут получить денежную помощь от международного благотворительного фонда Dorcas. Об этом сообщается на официальном портале организации.

Речь идет о выплате суммарно 6600 грн – по 2200 грн за месяц в течение трех месяцев.

Но, говорят сотрудники фонда, крайне важным условием является отсутствие выплат от других международных организаций в течение месяца для получателей из Закарпатья и в течение трех месяцев – из Запорожской области.

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И деньги выдают переселенцам, которые входят хотя бы в одну из следующих групп уязвимости:

  • многодетные семьи, т.е. семьи с тремя и более детьми;
  • беременные;
  • семьи с детьми в возрасте до трех лет;
  • одинокие родители детей с тяжелыми заболеваниями, требующими постоянного лечения и медикаментозной поддержки;
  • люди с инвалидностью;
  • люди в возрасте старше 60 лет.

Для подтверждения категории обязательно нужно предоставить оригиналы документов. Одно лицо из числа относящихся к уязвимым категориям имеет право на выплату 6600 грн. То есть, если в семье больше одного такого человека, то выплата начисляется каждому из них. И деньги будут перечисляться через отделения госкомпании "Укрпошты".

В Запорожской области претендентам на помощь нужно обращаться по телефонам (066) 872 25 56, (093) 156 37 58. График работы: с понедельника по пятницу, с 10:30 до 15:00; перерыв с 13:00 до 14:00.

В Закарпатской области обращения принимаются по телефонам (063) 574 02 54, (093) 267 12 75. График работы: понедельник и среда, с 11:00 до 16:00; перерыв с 13:00 до 14:00.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдадшний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите видео с комментарием пенсионной проблемы бывшей главы Минсоцполитики Марины Лазебной

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