Украинцам могут получить до 6600 грн от международного фонда: кто имеет право

Украинцы, которые находятся сейчас в двух областях – Запорожской и Закарпатской – могут получить денежную помощь от международного благотворительного фонда Dorcas. Об этом сообщается на официальном портале организации.
Речь идет о выплате суммарно 6600 грн – по 2200 грн за месяц в течение трех месяцев.
Но, говорят сотрудники фонда, крайне важным условием является отсутствие выплат от других международных организаций в течение месяца для получателей из Закарпатья и в течение трех месяцев – из Запорожской области.
И деньги выдают переселенцам, которые входят хотя бы в одну из следующих групп уязвимости:
- многодетные семьи, т.е. семьи с тремя и более детьми;
- беременные;
- семьи с детьми в возрасте до трех лет;
- одинокие родители детей с тяжелыми заболеваниями, требующими постоянного лечения и медикаментозной поддержки;
- люди с инвалидностью;
- люди в возрасте старше 60 лет.
Для подтверждения категории обязательно нужно предоставить оригиналы документов. Одно лицо из числа относящихся к уязвимым категориям имеет право на выплату 6600 грн. То есть, если в семье больше одного такого человека, то выплата начисляется каждому из них. И деньги будут перечисляться через отделения госкомпании "Укрпошты".
В Запорожской области претендентам на помощь нужно обращаться по телефонам (066) 872 25 56, (093) 156 37 58. График работы: с понедельника по пятницу, с 10:30 до 15:00; перерыв с 13:00 до 14:00.
В Закарпатской области обращения принимаются по телефонам (063) 574 02 54, (093) 267 12 75. График работы: понедельник и среда, с 11:00 до 16:00; перерыв с 13:00 до 14:00.
Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее тогдадшний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
Смотрите видео с комментарием пенсионной проблемы бывшей главы Минсоцполитики Марины Лазебной
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