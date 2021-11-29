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Оформление и перерасчет пенсий: в приложении "Дія" появились новые услуги

29 ноября 2021, 13:50

Отныне вместо пребывания в очередях в ЦНАПах или управлениях соцзащиты, соответствующие операции можно будет осуществить в несколько кликов.

Приложение Дія
С сегодняшнего дня пенсии и субсидии можно будет оформлять по-новому / УНИАН

На портале "Дії", где недавно стали доступны не только сертификаты о вакцинации или выздоровления от ковида, но и отрицательный ПЦР-тест, появились новые услуги, связанные с социальной сферой.

Речь идет о назначении жилищной субсидии и пенсии, перерасчете пенсии, а также можно будет сгенерировать справку о застрахованном лице и доходе пенсионера. Об этом в эфире "Сниданка с 1+1" рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отныне для оформления выплат пенсионерам больше не придется ходить в госорганы. Авторы новшества утверждают, что процесс максимально автоматизирован, и что это доступно каждому. Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку. Заявление сделано в форме анкеты, где следует отвечать "да" или "нет".

Кроме того, с 1 декабря в Украине начнется тестирование функции декларирования места жительства на портале "Дия". Записаться могут почти все граждане, кроме жителей некоторых городов.

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Как сообщал Главред, с 1 декабря нынешнего года под пересчет пенсий подпадут более 6 миллионов пенсионеров. Как сообщают чиновники, вырастут минимальные пенсии, пенсии по возрасту и надбавки за каждый дополнительный год стажа.

После повышения прожиточного минимума вырастет минимальная пенсия с 1854 до 1934 гривен. Затем, после увеличения минимальной зарплаты вырастут пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). Пенсии по возрасту повысятся с нынешних 2400 гривен до 2600 гривен.

Вместе с минимальной пенсией немного повысятся надбавки за сверхнормативный стаж. Учитывая, что за дополнительный рабочий год доплата составляет до 1% минимальной пенсии, то с 1 декабря каждый год сверх нормы будет прибавлять к пенсии не 18,54 гривны, а 19,34 гривны.

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пенсии субсидии ДІЯ
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