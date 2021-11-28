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Вместо 30 дней ожидания и бумажек: с 1 декабря украинцы смогут сменить прописку онлайн

28 ноября 2021, 16:27

Регистрация на бета-тестирование уже начата.

Приложение Дія
Минцифры запускает бета-тест смены места жительства в Дії / УНИАН

Из-за бюрократических сложностей каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а более миллиона человек живут без регистрации вообще. Поэтому с 1 декабря в Украине начнется тестирование функции декларирования места жительства на портале "Дия".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook. По его словам, "одну из самых популярных и сложных в получении госуслуг" можно будет получить за один день, без очередей и посещений госучреждений.

Все желающие могут записаться на бета-тестирование функции по ссылке: https://team2.diia.gov.ua/. Как отмечается на сайте, пока услуга не будет доступна для жителей Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева, Херсона.

Для участия в тестировании нужны:

  • налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;
  • КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья;
  • право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года);
  • заявитель должен быть старше 14 лет.
Скриншот team2.diia.gov.ua

Как сообщалось, 5 ноября Верховная Рада ввела электронную регистрацию места проживания. Кроме того, были отменены штампы в паспорте и выписки из ID-карты о прописке.

Также услуга регистрации места проживания онлайн станет доступной для украинцев, у которых есть паспорт в виде книжечки

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