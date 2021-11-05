УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Получить прописку в Украине теперь можно онлайн: никаких очередей и бумаг

5 ноября 2021, 14:25
Прослушать новость
Остановить

Вместо трех учреждений, 30 дней ожидания и бумажек, — одно заявление, которое обработают в первые сутки, обещают в Минцифре.

Дия
Сейчас услуга работает только в 7 городах / Минцифры

Верховная Рада Украине приняла законопроект, благодаря которому больше не нужно ходить в ЦПАУ для изменения места прописки. Этой услугой можно воспользоваться онлайн.

"Мы упрощаем топ-услугу, формат которой давно отжил свое. Зарегистрировать место жительства можно будет в онлайне", - сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Глава ведомства отметил, что в приложении или на портале Дии граждане смогут указать адрес, по которому фактически проживают, и получить подтверждение от владельца жилья.

"Никаких долгих прогулок в ЦНАП — только подтверждение в онлайне. Мы полностью меняем философию прописки. Вместо трех учреждений, 30 дней ожидания и бумажек, — одно заявление, которое обработают в первые сутки", - разъяснил Федоров.

Читайте такжеОнлайн-прописка: когда заработает и кто сможет оформитьТакже он отметил, что оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь можно будет там, где по факту живет человек.

Реклама

"Сейчас услуга работает в 7 городах в экспериментальном формате и совсем скоро будет доступна всем", - подытожил Федоров.

Ранее в интервью для Главреда руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник заявил, что мужчинам не нужно будет ездить в военкомат, проходить медосмотр и получать штампы, потому что новая система построена уже таким образом, что мы просто извещаем Министерство обороны о том, что этот человек уже проживает по другому адресу.

Читайте также:


Автор: Сергей Кущ
viber
Верховная Рада ДІЯ прописка
Сейчас вы просматриваете новость «Получить прописку в Украине теперь можно онлайн: никаких очередей и бумаг». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Не подвергайте себя опасности: названы три вещи в доме, которые нужно прятать от посторонних глазНе подвергайте себя опасности: названы три вещи в доме, которые нужно прятать от посторонних глаз Украину в ноябре завалит снегом и ударит крепкий мороз - синоптикУкраину в ноябре завалит снегом и ударит крепкий мороз - синоптик Месяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада РоссаМесяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада Росса Приметы на 2 ноября: что нельзя делать в день Артемия и как не попасть в бедуПриметы на 2 ноября: что нельзя делать в день Артемия и как не попасть в беду Украину разогреет до +19°: синоптик назвала сроки атаки мощного атмосферного фронтаУкраину разогреет до +19°: синоптик назвала сроки атаки мощного атмосферного фронта
14:31

Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день

14:25

Получить прописку в Украине теперь можно онлайн: никаких очередей и бумаг

14:04

"Нас скоро сотрут в порошок": в Николаеве главврач рассказала о том, как на больницу напали родственники больной COVID-19

14:01

В Украине зафиксировали редкое полярное сияние: фото ночного неба

14:00

Близнецам – невероятная прибыль, Девам – хлопоты: гороскоп на 6 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

Реклама
13:57

103-летнего Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании известной голливудской актрисы

13:44

50-70 гривен ежемесячно: потерявшая в ДТП с Зайцевой мужа и сестру получает мизерные компенсацииВидео

13:40

Вместо обвинений – сел в лужу: Порошенко эпично опозорился с "наездом" на "слугу народа"Видео

13:38

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

13:34

На развитие сети автомобильных дорог в 2022 году запланировано 124,1 млрд грн

13:09

"Люди боятся ложиться спать": в Харькове мужчина по приколу поджигает свою квартируВидео

12:57

ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествия стран: Киев ответилВидео

12:47

Мать и сестра умерли от голода: тернополянка 3 месяца жила с трупами

12:39

"Большая стройка" за 60 дней проложила железную дорогу к ключевым украинским портам

12:35

Портрет Путина во Львове: депутат - соратник Порошенко озадачил странным поступкомВидео

12:27

В Бельгии юную студентку-певицу из Украины насмерть переехал трамвайВидео

12:26

Кличко уволил своего заместителя из-за провала строительства Подольского мостаВидео

12:07

В моде брюки неземной красоты в стиле 30-х, которые подарила миру великая ШанельФотоВидео

11:57

Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 годуВидео

11:53

Без вакцинации украинцев не пустят на работу: кого могут отстранить уже с понедельникаВидео

Реклама
11:49

Кровная месть, межклановые войны и удивительное спасение: подробности нового выпуска шоу Мир наизнанку

11:47

Глава Укроборонпрома Юрий Гусев выстроил для себя "государство в государстве" - СМИ

11:45

"93% госпитализированных - без вакцины": Ляшко озвучил главную особенность новой волны COVID-19

11:40

Галину Третьякову отстранили от пленарных заседаний: нардепа попросили покинуть Раду

11:36

Кароль в обтягивающем комбинезоне на голое тело возмутила фанов: "Уберите эту пошлость"

11:05

Ушел из жизни известный украинский режиссер

11:01

ДТП с Infiniti в Харькове: Венедиктова рассказала, кто понесет ответственность за смертельную авариюВидео

11:01

Ярош рассказал, хочет ли полноценно вернуться в политику

10:58

Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября: расставание, служебный роман или счастливые переменыВидео

10:44

В салоне была бутылка от алкоголя: в Одессе авто на "зебре" сбило брата и сестру, девочка погиблаВидео

10:40

"С ужасом жду": виновницу смертельного ДТП в Харькове Зайцеву могут освободить досрочноВидео

10:11

Ярош рассказал, что на фронте происходит сейчас и когда ждать очередной эскалацииВидео

10:05

"Ребенок лежал на земле и плакал": на Тернопольщине женщина бросила новорожденного у магазина

09:57

Вывезли в лес и жестоко избили: в Польше копы отдубасили молодого украинцаВидео

09:27

Последний самый теплый день и резкое похолодание - прогноз погоды на выходные в УкраинеВидео

09:04

Киев сковал транспортный коллапс: введено оперативное положениеВидео

08:59

Амнистия и уступки России: Аваков призвал Украину готовиться к освобождению ДонбассаВидео

08:49

Смотрите в оба: названы  5 самых опасных дней ноября

08:46

"Бешеный темп" COVID-19: украинцев предупредили о 50 тысячах новых больных в суткиВидео

08:41

Россия рискует пойти на самоубийство, нападая на Украинумнение

Реклама
08:21

Коронавирус в Украине 5 ноября: почти 700 новых жертв COVID-19 и тысячи госпитализацийВидео

08:15

Войска РФ у границ Украины и угроза для Киева: у Зеленского объяснили ситуацию и действия МосквыВидео

07:50

Тепло будут сменять морозы: чего ждать от погоды в декабре и когда придет зимнее похолоданиеВидео

07:46

Гороскоп на 5 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или самое лучшее свиданиеВидео

07:43

Украинские солдаты в Старомарьевке: в Генштабе ВСУ ответили на фейк РФВидео

07:11

"На Байрактарах не остановимся": в Генштабе предупредили оккупантов о мощном ответе на агрессиюВидео

06:30

Украина и США подпишут важный документ: Кулеба раскрыл, о чем пойдет речь в хартии о партнерствеВидео

06:00

Ксерокопия и сказка: почему госбюджет-2022 нереалистиченмнение

05:40

Станислав Асеев. "Изоляция" - российский концлагерь на ДонбассеВидеоблоги

05:15

Как натереть чеснок и не запачкать посуду: лайфхак, о котором вы даже не догадывались

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять