Получить прописку в Украине теперь можно онлайн: никаких очередей и бумаг

Сейчас услуга работает только в 7 городах / Минцифры

Верховная Рада Украине приняла законопроект, благодаря которому больше не нужно ходить в ЦПАУ для изменения места прописки. Этой услугой можно воспользоваться онлайн.

"Мы упрощаем топ-услугу, формат которой давно отжил свое. Зарегистрировать место жительства можно будет в онлайне", - сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Глава ведомства отметил, что в приложении или на портале Дии граждане смогут указать адрес, по которому фактически проживают, и получить подтверждение от владельца жилья.

"Никаких долгих прогулок в ЦНАП — только подтверждение в онлайне. Мы полностью меняем философию прописки. Вместо трех учреждений, 30 дней ожидания и бумажек, — одно заявление, которое обработают в первые сутки", - разъяснил Федоров.

Читайте такжеОнлайн-прописка: когда заработает и кто сможет оформитьТакже он отметил, что оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь можно будет там, где по факту живет человек.

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"Сейчас услуга работает в 7 городах в экспериментальном формате и совсем скоро будет доступна всем", - подытожил Федоров.

Ранее в интервью для Главреда руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник заявил, что мужчинам не нужно будет ездить в военкомат, проходить медосмотр и получать штампы, потому что новая система построена уже таким образом, что мы просто извещаем Министерство обороны о том, что этот человек уже проживает по другому адресу.

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