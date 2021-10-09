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"Появляются автоматически": в Минцифре разъяснили важные нюансы о штрафах в приложении "Дия"

9 октября 2021, 20:04

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре рассказал о "подводных камнях", с которыми сталкиваются украинцы.

Мстислав Баник
Мстислав Баник советует украинцам поглядывать в раздел "исполнительные производства" / Пресс-служба Министерства цифровой трансформации

Украинцы сталкиваются с проблемой в приложении "Дия" - люди не могут узнать есть ли у них штрафы за нарушение ПДД. Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник объяснил, почему так происходит и как решить такую проблему.

"Ситуация по штрафам следующая. Во-первых, автоматически всегда появляются штрафы о нарушении скорости. Штрафы, которые выписываются полицией во время бумажного протокола могут появляться в течение 10 дней и эта проблема не с нашей стороны. Есть реестр штрафов. Когда полицейский составляет протокол, они суммарно все потом вносят в систему. Поэтому такой штраф часто приходится ждать, потому что полицейский вечером не приезжает в отдел и не начинает их вносить в реестр",- рассказал Баник в интервью изданию Главред.

Также он обратил внимание на то, что есть еще муниципальные штрафы, которые пока не появляются в "Дії" (за неправильную парковку и тому подобное).

"Муниципальные штрафы и за нарушение ПДД - это разные категории. Штрафы ПДД - это к полиции, а муниципальные - к городским властям. Планируется точно добавлять все. Проверить штрафы можно через раздел "исполнительные производства в действии". В течение нескольких недель мы обновим Дию и будут даже приходить уведомления о новых производствах. Но я всем советую иногда проверять этот раздел, потому что время от времени случается так, что исполнительное производство может появиться совсем неожиданно", — отметил Баник.

Читайте такжеНовая функция "Дії": украинцев начнут извещать, если кто-то захочет взять кредит без их ведомаВ пример он привел случай со своей жизни.

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"Лично я, когда продавал свой автомобиль, выяснил, что у меня есть исполнительное производство еще со времен, когда я был физическим лицом-предпринимателем. Налоговая не имела ко мне вопросов во время закрытия ФЛП, а исполнительная служба об этом не знала. Поэтому поскольку в Дии появился этот пункт, перед любыми операциями с авто или недвижимостью можно посмотреть, проверить, оплатить", — подытожил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре.

Автор: Сергей Кущ
viber
штрафы ДІЯ Мстислав Баник
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