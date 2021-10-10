"Прописка" по-новому: украинцам при смене места регистрации не нужно будет ездить в военкомат

Военный билет и прописка / УНИАН

В Украине хотят значительно упростить смену регистрации места жительства для мужчин. Как рассказал в интервью для Главреда руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник, вскоре эта система будет упрощенная и может быть урегулирована.

"Мужчинам не нужно будет ездить в военкомат, проходить медосмотр и получать штампы, потому что новая система построена уже таким образом, что мы просто извещаем Министерство обороны о том, что этот человек уже проживает по другому адресу", - говорит Баник.

По его словам, если человек уклоняется от службы, он не сможет сменить место регистрации.

"Если человек хочет уклоняться и дальше, он просто не сможет так, как раньше, сменить место регистрации. В целом мы точно избавляем от хлопот, потому что каждый мужчина после 27 лет, чтобы изменить место регистрации (при переезде в столицу или другие города) должен сначала в предыдущий город поехать, пройти медосмотры, получить штампы, потом поехать в новый город в военкомат и только потом изменить место регистрации", - отметил он.

Сейчас, если человек не уклоняется от службы и имеет военный билет, то адрес "прописки" меняется автоматически.

Реклама

"Если же билета нет по определенным причинам, то надо съездить и получить военный билет. Тогда он появится в реестре Минобороны и позже - в Дии", - добавил Баник.

Читайте такжеВ Кабмине поведали, когда полностью откажутся от бумажной прописки

Также Мстислав Баник рассказал, когда у украинцев с ID-паспортами перестанут требовать справку о прописке.