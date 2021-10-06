Стало известно, когда у украинцев с ID-паспортами перестанут требовать справку о прописке

ID-карта и прописка / УНИАН

Ключевая претензия украинцев к ID-картам, что в дополнение к ней требуют "прописку", справку о регистрации. Как рассказал в интервью для Главреда руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник, вскоре эта система будет упрощенная и может быть урегулирована.

" Есть куча нормативной базы, которая регулирует такое использование - сейчас готовится ко второму чтению законопроект, который активно проработал комитет по цифровой трансформации и мы также подключились к его разработке - он упростит процедуру регистрации как процедуру и уберет штамп в бумажном паспорте и выписку из реестра, который мы носим с собой. Первоисточником и единым реестром по прописке будет реестр ГМС и, если говорить о Дии, то там и в ID-карте и в загранпаспорте будет доступное место регистрации и это именно та прописка, которую больше не нужно будет носить с собой", - сказал Баник.

По его словам, после принятия закона у украинцев не будут требовать справку о регистрации.

Читайте такжеВ Украине электронный паспорт официально приравняли к бумажному

"Если говорить простым языком, то если человек идет с бумажным паспортом или с ID-картой, у него после принятия закона не будут иметь права просить эту копию. Соответствующий государственный орган, которому нужно узнать место регистрации, должен обратиться в электронной форме в ГМС и получить информацию. Это несложный сервис, поэтому никаких проблем не будет. Если же мы говорим об использовании цифровых документов, то у нас информация о месте регистрации, которая есть в паспорте - это уже информация из ГМС. И когда, например, банк или ЦПАУ запрашивает копию паспорта, там уже содержится информация о прописке и она уже является актуальной", - добавил он.

Реклама

Читайте полную версию интервью Главреда с Мстиславом Баником.

Как ранее сообщали, в приложении "Дія" украинцам станут доступными внутренние COVID-сертификаты двух типов – "желтый" и "зеленый". Над их разработкой сейчас работают Минцифры, Минздрав и НСЗУ. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививки, а "зеленый" – о полном курсе.