В Украине запланировано два этапа повышения пенсий: кто получит право на прибавку

В Украине запланировано два этапа повышения пенсий / УНИАН

C 1 декабря нынешнего года под пересчет пенсий подпадут более 6 миллионов пенсионеров. Как сообщают чиновники, вырастут минимальные пенсии, пенсии по возрасту и надбавки за каждый дополнительный год стажа.

После повышения прожиточного минимума вырастет минимальная пенсия с 1854 до 1934 гривен. Затем, после увеличения минимальной зарплаты вырастут пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). Пенсии по возрасту повысятся с нынешних 2400 гривен до 2600 гривен.

Вместе с минимальной пенсией немного повысятся надбавки за сверхнормативный стаж. Учитывая, что за дополнительный рабочий год доплата составляет до 1% минимальной пенсии, то с 1 декабря каждый год сверх нормы будет прибавлять к пенсии не 18,54 гривен, а 19,34 гривен.

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Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

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9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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