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Повышение пенсий в 2021 году: в Минсоцполитики рассказали, кому ждать прибавки

15 ноября 2021, 10:58
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До конца 2021 года повышение получат еще две группы пенсионеров, говорит Марина Лазебная.

Пенсии
Пенсиионерам пообещали увеличение соцвыплат / УНИАН

Темпы повышения пенсий нынешним пенсионерам должны сохраниться и в следующем году, заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Как подчеркнула она в интервью Фактам, до конца 2021 года повышение получат еще две группы пенсионеров.

Кому ждать повышения пенсий до конца года:

Пенсионерам с самыми низкими пенсиями, имеющим маленький страховой стаж. Такой категории граждан с 1 декабря увеличат минимальные пенсии в связи с повышением прожиточного минимума.

Будут пересчитаны надбавки и повышения к пенсии, которые определяются на базе прожиточного минимума, в том числе надбавка за сверхнормативный стаж.

Пенсионерам старше 65 лет, у которых страховой (стаж больше 30 лет у женщин и больше 35 лет у мужчин) пересчитают пенсии. С 1 декабря минимальная пенсионная выплата для них вырастет с 2400 гривен до 2600 гривен в результате повышения минимальной заработной платы.

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"На следующий год мы составили календарь повышения пенсий, включающий 12 этапов адресного повышения пенсий разным категориям пенсионеров", - добавила Лазебная.

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Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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