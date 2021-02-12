Экономист объяснил, почему накопительная система пенсий в Украине - это плохая идея

Через 10 лет в Украине может случиться "фондопад", спрогнозировал Кущ / УНИАН

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

В свою очередь, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что эта реформа является несвоевременной. Об этом он сообщил Главреду.

По его словам, такие реформы не проводятся в условиях экономического кризиса. Их нужно проводить на этапе начала экономического роста и сопрягать с другими системными реформами.

"Накопительная система с 4% взноса – это дополнительная фискальная нагрузка либо на бизнес, если будут увеличивать ЕСВ (единый социальный взнос, - ред.); либо на госбюджет, если будут вычленять эти 4% из 22% ЕСВ, который собирается в фонд оплаты труда", - отметил эксперт.

Кущ предположил, что в Украине скорее всего, ставку ЕСВ не увеличат, а просто заберут 4% в накопительные пенсионные фонды. Это, в свою очередь, увеличит дефицит Пенсионного фонда, так как у него заберут часть денег и государству придется увеличивать ему дотации, что спровоцирует рост государственных расходов на пенсионную реформу.

Экономист также считает, что государство должно обладать институциональной зрелостью, чтобы внедрять такую реформу.

"Например, в Чили существует ответственность за банкротство накопительных фондов не только для их руководителей, но и для их детей и внуков, чтобы эти деньги банально не украли. У нас же мы прекрасно понимаем, что будет с деньгами, которые попадут в накопительные фонды с учетом коррупции и судебной системы", - отметил он.

Финансовый аналитик не исключает, что через 10 лет в Украине может случиться "фондопад".

"Тут можно вспомнить пример с корпоративным накопительным фондом НБУ, в котором были схемы сначала с покупкой свинарников, потом – с недостаточностью активов и т.д. И это мы говорим о накопительном фонде, что тогда уже говорить о других", - резюмировал он.

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