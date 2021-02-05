Рада запустила автоматическое начисление пенсий в Украине

Теперь пенсии в Украине будут начисляться автоматически / УНИАН

В пятницу, 5 февраля, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек.

Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически. За документ отдали свои голоса 265 нардепов.

Закон предусматривает назначение пенсии через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления гражданина.

Читайте такжеТрудовая диджитализация: чем опасна отмена трудовых книжек в УкраинеСогласно документу, Реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд. Включение ПФУ в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников должно состояться в течение пяти лет со дня вступления в силу данного закона. Сведения будут подавать страхователи или застрахованные лица.

Если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган ПФУ обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их представления.

Напомним: