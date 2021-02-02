В Раде рассказали, каким украинцам "светит" повышение пенсий до 30 тысяч

Каким украинцам "светит" повышение пенсий до 30 тысяч / УНИАН

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1. Документами предусматривается рост пенсий с десяти прожиточных минимумов до пяти минимальных зарплат ‒ для ликвидаторов Чернобыльской аварии и людей, которые получили инвалидность вследствие ликвидации иных ядерный аварий.

На данный момент пенсии для этих категорий составляют 17 690 гривен. Соответственно, их ожидает повышение до 30 тысяч гривен. Поскольку одна минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года составляет 6 тысяч гривен.

Как говорится в документе, речь идет о следующих категориях пенсионеров:

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в отношении которых установлена причинно-следственная связь инвалидности с катастрофой;

граждане, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий, вследствие чего получили инвалидность.

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