В Украине повысят пенсии: в Раде назвали сроки

Украинцам пересчитают пенсии / УНИАН

В 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

"Индексация пенсий обязательна ежегодно, но теперь для планирования люди будут понимать, что 1 марта будет индексирована пенсия. В этом году - около 11%. Также надо выровнять несправедливость по отношению к людям, которым давно не поднимали пенсии. Это те, кто получают минимальную пенсию. К сожалению, 2200 - это еще не является минимальной пенсией. Люди, особенно старшего возраста, которым 80+, получают еще меньше", - отметила народный депутат, заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

По ее словам, народные избранники, чтобы поддержать пожилых людей, "ввели кроме индексации еще формат доплат к пенсии".

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"Каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 грн. С 1 июля этого года будут получать те, кому 75-80 лет - плюс 400 грн к пенсии. Мы проголосовали законопроект, который уже стал законом, который позволяет одиноким людям получить дополнительные 800 грн, если они проживают сами", - сказала Кравчук, передает Украина 24.

Пенсии в Украине - о чем ранее сообщал Главред: