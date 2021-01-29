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Кабмин одобрил досрочный выход на пенсию: кого коснется новшество

29 января 2021, 07:59
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Выходить на пенсию на полтора года раньше срока предлагается позволить двум категориям граждан.

Пенсионеры
Некоторые категории украинцев смогут выйти на пенсию досрочно / УНИАН

В Украине хотят разрешить уходить на пенсию двум категориям граждан раньше, чем это положено по возрасту. Кабмин одобрил законопроект на заседании 27 января в целях экономии госбюджета.

В частности, власти хотят разрешить досрочно выходить на пенсию на полтора года раньше тем украинцам, которые попали под сокращения, пишет Страна.

Предполагается, что если такие люди станут на биржу труда, то будут получать пособие больше 5 тысяч гривен, а если их отправят на пенсию — около 3,5 тыс. гривен.

Также на досрочную пенсию могут рассчитывать родители, ухаживающие за детьми с редкими заболеваниями, не входящими в список тех, которые дают право на получение инвалидности.

Как указано в пояснительной записке, реализация этого проекта потребует дополнительных затрат. Пока что эта сумма составила около 8 млн гривен - на досрочные пенсии для родителей тяжело больных детей и надбавки за более поздний выход на пенсию. Но будут еще дополнительные затраты на индексации пенсий, размер которых требует уточнения.

В Минфине уже обратили внимание на тот факт, что Пенсионный фонд и так дефицитный, и как он будет справляться с этой нагрузкой, пока что неизвестно.

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