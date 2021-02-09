Украина готовится к запуску накопительной пенсионной системы - Шмыгаль

Шмыгаль заявил, что Украина готовится к запуску накопительной пенсионной системы / УНИАН

Во вторник, 9 февраля, глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что введение накопительной пенсионной системы - это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику. Он уверен, что ее запустят уже в этом году.

Правительство разработало с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы, заявил премьер-министр в ходе своего выступления на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Уверен, что в этом году мы все увидим введение накопительной пенсионной системы в Украине", - заявил он.

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