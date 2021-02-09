Украина готовится к запуску накопительной пенсионной системы - Шмыгаль

Правительство разработало с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.
Во вторник, 9 февраля, глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что введение накопительной пенсионной системы - это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику. Он уверен, что ее запустят уже в этом году.
Правительство разработало с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы, заявил премьер-министр в ходе своего выступления на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
"Уверен, что в этом году мы все увидим введение накопительной пенсионной системы в Украине", - заявил он.
Пенсии в Украине - о чем сообщалось ранее:
- 28 января в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
- Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.
- 5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.
Автор: Адриана Бубновская