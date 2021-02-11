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Накопительная система пенсий: как украинцев будут грабить по-новому

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

11 февраля 2021, 09:03

Основная причина запуска пенсионной реформы - лоббизм со стороны финансового рынка, так как в нынешний кризис там не на чем зарабатывать.

Деньги, пенсия
В Украине с нынешнего года собираются внедрять накопительную пенсионную систему / УНИАН

Внедрение накопительной пенсионной системы сейчас – это очередной пример того, как хорошие идеи приводят к плохим результатам.

В Украине пенсионная система находится в перманентном кризисе в связи с демографической ситуацией. Высокая убыль населения, его старение и массовая трудовая миграция привела к тому, что люди платят пенсионные взносы не в Украине. Структура рынка труда, значительная часть которого находится в тени, привела к тому, что у нас около 13 миллионов плательщиков ЕСВ (Единый социальный взнос) на 12 миллионов пенсионеров – то есть практически в пропорции 1:1 при нормальной и минимально необходимой – 2 работающих на 1 пенсионера.

В мире существует три уровня пенсионных систем:

  1. Гарантированная государственная выплата – своеобразный "кусок хлеба", который получает пенсионер при выходе на пенсию;
  2. Обязательная накопительная – "кусок масла", который зависит от того, сколько человек зарабатывал и отчислял;
  3. Накопительная добровольная – "кусок колбасы", при котором человек может сверх тех налогов и взносов в пенсионные фонды, которые с него удерживают, может отчислять некую сумму, если ему это позволяет его высокий уровень доходов.

Сейчас внедрение накопительной пенсионной системы у нас подают как грандиозное событие, хотя добровольная накопительная система у нас уже существует – заключив договор социального страхования или с накопительным пенсионным фондом можно добровольно внести деньги. Иными словами, в Украине уже работают 1 и 3 уровни. У нас нет второго.

Почему это несвоевременно

Во-первых, такие реформы не проводятся в условиях экономического кризиса. Такие реформы вводятся на этапе начала экономического роста и, как правило, их сопрягают с другими системными реформами.

Накопительная система с 4% взноса – это дополнительная фискальная нагрузка

  • либо на бизнес, если будут увеличивать ЕСВ;
  • либо на госбюджет, если будут вычленять эти 4% из 22% ЕСВ, который собирается в фонд оплаты труда.

Скорее всего, у нас применят как раз второй вариант – ставку ЕСВ не увеличат, а просто заберут 4% в накопительные пенсионные фонды. Соответственно, это увеличит дефицит Пенсионного фонда, так как у него заберут часть денег и государству придется увеличивать ему дотации, а это – спровоцирует рост государственных расходов на пенсионную реформу.

Читайте также"Нас ждет грандиозная афера": чем рискует Украина, проводя пенсионную реформуВо-вторых, чтобы внедрять такую реформу, государство должно обладать институциональной зрелостью. С точки зрения управления этой системой, нужно ввести серьезную ответственность. Как, например, в Чили, где существует ответственность за банкротство накопительных фондов не только для их руководителей, но и для их детей и внуков, чтобы эти деньги банально не украли. У нас же мы прекрасно понимаем, что будет с деньгами, которые попадут в накопительные фонды с учетом коррупции и судебной системы.

Если несколько лет назад у нас был банкопад, то через 10 лет может случиться фондопад (а может, и раньше). Тут можно вспомнить пример с корпоративным накопительным фондом НБУ, в котором были схемы сначала с покупкой свинарников, потом – с недостаточностью активов и т.д. И это мы говорим о накопительном фонде, что тогда уже говорить о других.

Куда вкладывать деньги

Украина имела уникальный исторический шанс совместить сложные, капиталоемкие реформы – земельную и пенсионную, чтобы пенсионным фондам дали право покупать украинский чернозем, сдавать его в аренду и зарабатывать земельную ренту для украинских пенсионеров. Земля – это актив, защищенный от инфляции и девальвации, и имеющий долгосрочную доходность. Но этого не сделали. Потому возникает резонный вопрос – куда вкладывать деньги?

Нужны долгосрочные инструменты, которые защищены от инфляции и девальвации национальной валюты и которые нельзя украсть. Ни один из существующих активов под эти цели не подходит.

Чисто теоретически единственным таким активом могут быть государственные ценные бумаги. Но тогда нужно все эти средства отправить в ОВГЗ. Но и тут есть риск, что государство через несколько лет может положить лапу на эти выплаты. Так, кстати, уже было в России, когда выплаты по накопительной системе сначала заморозили на несколько лет и до сих пор эту заморозку продлевают.

Кроме того, доходность государственных ценных бумаг сейчас достаточно высокая, на уровне 10%, но она будет снижаться и, понятно, что огромные деньги на этом заработать не выйдет. Опять же, может возникнуть вопрос о том, у кого эти ОВГЗ покупать, по какой цене и т.д.

Те идеи с вложением в иностранные ценные бумаги, которые звучат, на мой взгляд, абсолютно сумасшедшие. Потому что тогда получится так, что Украина превратится в аналог пылесоса для западных финансовых рынков – у нас мы будем собирать по 4 процента с каждого застрахованного лица, отправлять их в накопительный пенсионный фонд, после чего эти деньги будут конвертировать в иностранную валюту и выводить на Запад. Соответственно, преодолевать кризис и помогать развивать экономику США и Европе, что само по себе звучит абсурдно. Не говоря уже о том, что схема с инвестированием в ценные бумаги создает схемы для воровства этих денег, потому что в таком случае их можно украсть буквально в считанные часы, ведь никто не станет отслеживать эффективность торговли ценными бумагами в интересах вкладчиков пенсионных фондов.

4% отчислений в пенсионный фонд – это порядка 400 гривен в месяц или около 5 тысяч гривен в год, что в течение нескольких десятков лет даст возможность заработать максимум несколько сотен тысяч гривен.

Читайте такжеКогда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогнозНо покупательная способность 200 или 300 тысяч гривен через 15-20 лет у меня вызывает большие сомнения, особенно, если верить аналитике Национальной комиссии по ценным бумагам, в которой прогнозировали к 2040 году номинальную заработную плату украинцев с учетом инфляции на уровне 100 тысяч гривен.

Премьер Денис Шмыгаль утверждает, что украинцы с помощью этой системы смогут собрать порядка 1 миллиона гривен за несколько десятков лет. И если к 2040 году зарплата будет 100 тысяч, то миллион гривен будет равен 10 средним зарплатам. То есть через 20 лет это будет как 100 тысяч гривен, но в сегодняшних деньгах. Понятно, что 100 тысяч гривен – это не ахти какая доплата к пенсии. Единоразово за эту сумму можно купить, например, подержанный автомобиль. Но эти деньги не будут источником выплаты дополнительной пенсии или пожизненного аннуитета.

Вывод

Основная причина, почему об этом заговорили, очень простая – колоссальный лоббизм со стороны финансового рынка, который зашел в парламент. В нынешнем кризисе им особо не на чем зарабатывать. Фондовый рынок в застое, кредитов там никто не берет, остались одни ОВГЗ, а зарабатывать как-то надо. Тем более, что у нас потоковая экономика – политические элиты хотят "сесть" на какой-то поток, оседлать его и снимать коррупционные ренты.

Они посчитали, что в Украине фонд оплаты труда – примерно 2 триллиона гривен в год, из которых 4% отчислений в накопительную систему примерно равны 80 миллиардам гривен и порядка 2,5 миллиардов долларов. То есть достаточно большая сумма.

Создается администрация, которая будет управлять этими деньгами, при ней будет наблюдательный совет (а мы прекрасно понимаем, как они формируются) и эта же администрация будет аккредитовывать компании по управлению активами ПФ.

95% украинцев, как они сами говорят, автоматически, в режиме жеребьевки распределят по этим фондам (а мы тоже понимаем, что значит "автоматический режим", также, как и в случае, например, с жеребьевкой судей).

То есть, как я всегда говорю: "Бедному поминки, богатому – рубашка".

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда

пенсионная реформа пенсионная система Пенсионный фонд Украины Алексей Кущ новости Украины Денис Шмыгаль
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