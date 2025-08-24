С известной украинской блогершей произошел несчастный случай в горах

Кратко:
- Елена Мандзюк в горах получила травму
- Она описала, что с ней произошло
Украинская блогерша Елена Мандзюк отправилась в поход вместе с подругой. Они решили покорить горы. Увы, то, что планировалось как детокс и единение с природой, едва не обернулось для Мандзюк трагедией.
В своем блоге в Instagram Елена рассказала, что во время прохождения особенно крутой и каменистой дорожки она потеряла равновесие, и упала вместе с 15-килограммовым рюкзаком вниз. Однако, вопреки травме, она сумела самостоятельно спуститься и завершить маршрут.
"Я травмировалась в походе. Мы поднимались на вершину горы, сложный скалистый маршрут... Один неверный шаг, и я упала лицом вниз с 15-килограммовым рюкзаком за спиной. Камни, боль в коленях, отсутствие связи, и первая мысль: "Как меня отсюда вообще заберут? Можно вызвать вертолет?" Ну конечно, там не было никакой связи. Мы и смеялись, и плакали, к счастью, я упала лицом в траву и умылась росой, через 10 минут смогла разогнуть колено и идти дальше. Испортило ли это поход? Немного. Боль постоянно ощущалась, а маршрут довольно сложный", - поделилась Елена Мандзюк.
Ранее Главред раскрыл детали личной жизни Ирины Горовой - музыкального продюсера и бывшей жены Потапа. Она заговорила о замужестве в отношениях, в которых состоит уже пять лет.
Также украинская певица Руслана Лыжичко показала редкое фото с мамой. Женщины поразительно похожи друг на друга, что вызвало у поклонников немало удивления.
О персоне: Елена Мандзюк
Елена Мандзюк - украинская блогерша, активистка. В Instagram имеет более миллиона подписчиков. Является основателем и тренером собственной фитнес-платформы.
