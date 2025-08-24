Где ошибка на рисунке с закатом солнца: только единицы угадают

Нужно очень внимательно присмотреться к картинке и понять, что именно там изображено не так, как должно быть.

https://glavred.info/life/gde-oshibka-na-risunke-s-zakatom-solnca-tolko-edinicy-ugadayut-10692071.html Ссылка скопирована

Где ошибка на рисунке с закатом солнца/ jagranjosh

Головоломки самых разных форматов - отличный инструмент для проверки внимательности, логики и наблюдательности. Такие задачи часто ставят перед участником непростую задачу: как можно быстрее найти правильный ответ, причем обычно - в жестко ограниченное время.

Но подобные упражнения - это не только развлечение или способ скоротать время с пользой. Они эффективно развивают креативное мышление, улучшают способность анализировать детали и тренируют гибкость ума.

видео дня

Одна из таких хитрых задачек представлена ниже. Ваша задача - выявить ошибку на иллюстрации. Это будет непросто, ведь несоответствие спрятано очень искусно, пишет jagranjosh.

Сложность добавляет и то, что на поиск ответа дается всего 9 секунд - этого времени часто мало даже для тех, кто имеет хорошо развитую внимательность.

На рисунке видно городской пейзаж и закат солнца. Вроде бы ничего удивительного. Но если присмотреться, то станет понятно, что что-то не так, как должно быть. Удалось ли вам уже догадаться, что именно?

С первого взгляда ничего подозрительного - все выглядит естественно. Но если присмотреться внимательнее, можно заметить странность, которая ускользает от поверхностного взгляда.

Где ошибка на рисунке с закатом солнца/ jagranjosh

Тщательно рассмотрите изображение - возможно, именно вы сможете увидеть то, что остается незамеченным для большинства.

А вот и ответ: ошибка заключается в том, что на часах показывает полдень, а солнце не может заходить в это время.

Солнце не может заходить в полдень/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно угадать, чем отличаются два мальчика - за 29 секунд нужно найти три отличия. Непросто будет заметить все отличия за такой короткий промежуток времени.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо догадаться, где три различия между бабушками - надо быть "гением головоломок", чтобы угадать. Если вы уверены в своих интеллектуальных способностях, можете проверить себя и бросить себе вызов.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред