Где ошибка на рисунке с закатом солнца: только единицы угадают

Алёна Воронина
24 августа 2025, 14:35
49
Нужно очень внимательно присмотреться к картинке и понять, что именно там изображено не так, как должно быть.

Загадка
Где ошибка на рисунке с закатом солнца/ jagranjosh

Головоломки самых разных форматов - отличный инструмент для проверки внимательности, логики и наблюдательности. Такие задачи часто ставят перед участником непростую задачу: как можно быстрее найти правильный ответ, причем обычно - в жестко ограниченное время.

Но подобные упражнения - это не только развлечение или способ скоротать время с пользой. Они эффективно развивают креативное мышление, улучшают способность анализировать детали и тренируют гибкость ума.

видео дня

Одна из таких хитрых задачек представлена ниже. Ваша задача - выявить ошибку на иллюстрации. Это будет непросто, ведь несоответствие спрятано очень искусно, пишет jagranjosh.

Сложность добавляет и то, что на поиск ответа дается всего 9 секунд - этого времени часто мало даже для тех, кто имеет хорошо развитую внимательность.

На рисунке видно городской пейзаж и закат солнца. Вроде бы ничего удивительного. Но если присмотреться, то станет понятно, что что-то не так, как должно быть. Удалось ли вам уже догадаться, что именно?

С первого взгляда ничего подозрительного - все выглядит естественно. Но если присмотреться внимательнее, можно заметить странность, которая ускользает от поверхностного взгляда.

Загадка
Где ошибка на рисунке с закатом солнца/ jagranjosh

Тщательно рассмотрите изображение - возможно, именно вы сможете увидеть то, что остается незамеченным для большинства.

А вот и ответ: ошибка заключается в том, что на часах показывает полдень, а солнце не может заходить в это время.

Загадка
Солнце не может заходить в полдень/ jagranjosh

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

