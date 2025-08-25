Укр
  Звёзды

"Очень агрессивно": кум и экс-бойфренд Каменских рассказал, за что невзлюбил Потапа

Анна Подгорная
25 августа 2025, 01:30
17
Геннадий Витер отметил, что Потапенко стоит на пути его общения с NK.
Настя Каменских, Потап, Геннадий Витер
Геннадий Витер рассказал про отношения с Настей Каменских и ее мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/genaviter_official

До отношений с коллегой и музыкальным продюсером Потапом Насте Каменских приписывали роман с другим шоуменом - украинским певцом и ведущим Геннадием Витером. На прямой вопрос ТСН.ua об этих слухах Витер за кулисами Музыкальной платформы Украины" ответил уклончиво.

Геннадий напомнил, что он и Каменских являются кумовьями, поэтому нет ничего странного в том, что у них есть совместные фото. Однако тут же отметил привлекательность певицы. "Нашему крестнику Артему уже девятнадцать лет. Это сын преподавательницы музыки и вокала Алены Савиновой. На самом деле, я знаю Настю очень давно. А романы, которые нам когда-то приписывали, могу прокомментировать так: "Покажите мне мужчину, который не хотел когда-то замутить с Настей Каменских. Честно говоря, я был удивлен, когда очень много СМИ разнесло эту историю и выставило наши общие фото. Но ведь мы - кумовья, конечно, у нас есть много общих кадров", - говорит он.

видео дня

Впрочем, в последнее время шоумен и Каменских не так близки. И у причины этого есть вполне конкретное имя. Речь идет о Потапе. Мужчинам не удавалось находить общий язык прежде, а сейчас и подавно.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских / instagram.com/realpotap

"Раньше мы (Витер и Каменских - прим. редактора) могли часто приезжать друг к другу в гости. Но в последний раз мы виделись где-то год назад. Настя - часть моей семьи, и я всегда буду отстаивать ее интересы. Но все, что связано с Потапом, я воспринимаю очень агрессивно. Поэтому на самом деле наше общение с Настей сейчас достаточно ограничено, и именно по этой причине. Между нами с Потапом никогда не было любви особенно, а после того, что случилось за эти три года, тем более. Его позиция и то, что он продолжает работать с русскими артистами и петь на русском языке, для меня показатель, что человек не понимает, что происходит в его родной стране", - убежден Геннадий Витер.

Геннадий Витер
Геннадий Витер рассказал про отношения с Настей Каменских и ее мужем / instagram.com/genaviter_official

Ранее Главред рассказывал, о чем после непростого лета сожалеет украинская певица Надя Дорофеева. Звезда напомнила о важных вещах и скоротечности времени.

Также украинская певица и ведущая Оля Цибульская похвасталась первой в своей жизни татуировкой - крупным рисунком в ярких оттенках и необычном стиле.

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

