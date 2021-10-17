УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинцам светят две пенсии: кому и как оформить выплаты

17 октября 2021, 10:43
Прослушать новость
Остановить

Для граждан из категории инвалидов с детства при определенных условиях действительно назначаются две выплаты.

Пенсии
Украинцам могут выплачивать по две пенсии / УНИАН

В Украине гражданам, имеющим право сразу на несколько видов пенсии, назначается только одна из них по выбору. Однако существует одно исключение.

Оно сделано только для инвалидов с детства, рассказал эксперт Сергей Коробкин, пишет издание На пенсии.

Кому и как оформляют две соцвыплаты

Он пояснил, что для граждан из категории инвалидов с детства при определенных условиях действительно назначаются две выплаты: по инвалидности и по потере кормильца.

"Но в Пенсионном фонде можно оформить только один вид выплаты, например, по инвалидности или по потере кормильца. Второй вид выплаты в таком случае назначается управлением труда и социальной защиты населения. Называется такой вид выплаты – государственная социальная помощь (по инвалидности или по потере кормильца)", - уточнил эксперт.

Он также отметил, что при получении сразу двух пенсий третий вид выплат уже не предусмотрен.

Реклама

"Возможно, вы получаете обе выплаты: в Пенсионном фонде по инвалидности, а в управлении труда – по потере кормильца. В таком случае какой-либо третий вид выплаты уже не положен", - добавил Коробкин.

Читайте такжеУкраинцам могут уменьшить пенсии: кому не повезет

Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Читайте такжеС 1 декабря в Украине поднимут пенсии: Шмыгаль рассказал, кого ждет прибавка

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

viber
пенсии выплаты пенсии новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцам светят две пенсии: кому и как оформить выплаты». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Черное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатовЧерное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатов "Батько наш Бандера, Україна мати!": украинские школьники устроили флешмоб в TikTok"Батько наш Бандера, Україна мати!": украинские школьники устроили флешмоб в TikTok Газовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газаГазовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газа На Волыни у урожая картофеля обнаружили рак: нельзя есть даже животнымНа Волыни у урожая картофеля обнаружили рак: нельзя есть даже животным 100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал

Последние новости

10:52

Когда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

10:43

Украинцам светят две пенсии: кому и как оформить выплаты Видео

10:06

"Россия окажется в углу ринга": Кулеба раскрыл детали дела в Гааге по захвату кораблей ВМС Украины Видео

09:49

"Умирать и убивать за Украину": главком ВСУ назвал путь освобождения захваченных РФ территорий Видео

09:09

Коронавирус в Украине 17 октября: за сутки установлено новых 11 288 случаев заражения COVID-19 Видео

Реклама
09:08

Осенняя вспышка COVID-19: Комаровский назвал главный провал власти Видео

08:33

"Разорвали и съели": в Харькове пять собак загрызли насмерть пенсионерку

08:20

"Оскорбление и унижение всей Украины и Зеленского": Илларионов раскрыл замысел статьи Медведева

08:02

Украина ждет массу вакцин: Ляшко советует украинцам прививаться от гриппа и COVID-19 Видео

07:45

Жесткий локдаун будет введен в любом случае мнение

07:10

Статья Медведева и провал диалога Путина с Зеленским: дипломат объяснил позицию Кремля по Украине

06:28

Трагедия Украины: почему нет смысла говорить о военном пути возвращения Крыма и Донбасса мнение

06:10

Приметы на 17 октября: что нельзя делать в Ерофеев день и как не попасть в беду Видео

05:20

Украину прогреет до +23°: синоптики назвали сроки возвращения бабьего лета Видео

05:17

Как лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открытках

02:39

В Днепре пьяная учительница била детей по голове во время уроков

02:22

Можно ли ребенку идти в детский сад, если у него насморк – ответ доктора Комаровского Видео

01:48

Дефолт США: эксперт объяснил, почему Америке крах не грозит Видео

01:39

Преемница Кабаевой: в Японии вычислили новую любовницу Путина Видео

16 октября, суббота
23:57

Осенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьники Видео

Реклама
23:25

В Минздраве назвали сроки запуска электронных рецептов

22:59

Погода в Украине: какие области накроют густые туманы

22:19

"Добро пожаловать в ад": волонтер шокировала откровением об эпидемии COVID-19 Видео

22:12

Психотерапевт перечислила симптомы депрессии после COVID-19 Видео

21:29

"Заканчивается плохо": эксперт предупредил о катастрофе с COVID-госпитализациями в Украине Видео

21:09

В городе просто беда: в Одессе печальная ситуация с коронавирусом

20:37

Жесткий карантин и решение по транспорту: Запорожье окажется в "усиленной" красной зоне Видео

20:36

Нашли мертвым в доме: СМИ рассказали о загадочной смерти известного дипломата в Киеве Видео

20:02

В России более 15 человек скончалось после отравления спиртом

19:46

Пенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львица

19:33

Миграционный удар и защита от Лукашенко и Путина: в Польше объяснили планы по границе с Беларусью Видео

19:21

На этой планете слишком много людей мнение

19:18

Отопительный сезон: в Кабмине бьют тревогу из-за нехватки угля

18:49

Киев захлестнет пик заболеваемости COVID-19: Рубан назвал сроки усиления карантина Видео

18:44

Саакашвили плохо: экс-президент Грузии согласился на требования врачей

18:32

Шантаж Газпрома обрушил рынок газа Европы: в Польше заявили о повороте США по СП-2 при Байдене Видео

18:06

В Черновцах на ходу обстреляли автомобиль, есть пострадавшие

17:55

Украинцам могут уменьшить пенсии: кому не повезет Видео

17:32

В Польше в жутком ДТП погибла украинка

17:08

Водитель-неадекват выгнал пассажиров: в Запорожье наказали маршрутчика-матерщинника Видео

Реклама
16:52

Красная зона и жесткий карантин: в Одессе назвали сценарий остановки нашествия COVID-19 на город Видео

16:41

Как невакцинированным попасть в другой город с 21 октября: Ляшко назвал единственное условие Видео

15:58

Украина "задавит" Россию в Гааге: Кулеба жестко предупредил Москву о мощном ударе Видео

15:55

Мягкая зима и бесснежный Новый год: синоптик уточнила прогноз погоды для Украины на пару месяцев

15:45

В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двоих человек: пострадал известный историк, его друг погиб

15:22

Самые модные сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край света Фото

15:05

Путин забросил ноги на стол и издевается над Западом мнение

15:00

Гороскоп на 17 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления, сплетни или ревность Видео

14:47

Газовый кризис еще сотрясет Европу: в РФ разразились условием для ЕС по газу и призвали к "диалогу" Видео

14:36

Кровавая стрельба в Киеве: неизвестные изрешетили маршрутку, есть раненый

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять