Украинцам светят две пенсии: кому и как оформить выплаты

Украинцам могут выплачивать по две пенсии / УНИАН

В Украине гражданам, имеющим право сразу на несколько видов пенсии, назначается только одна из них по выбору. Однако существует одно исключение.

Оно сделано только для инвалидов с детства, рассказал эксперт Сергей Коробкин, пишет издание На пенсии.

Кому и как оформляют две соцвыплаты

Он пояснил, что для граждан из категории инвалидов с детства при определенных условиях действительно назначаются две выплаты: по инвалидности и по потере кормильца.

"Но в Пенсионном фонде можно оформить только один вид выплаты, например, по инвалидности или по потере кормильца. Второй вид выплаты в таком случае назначается управлением труда и социальной защиты населения. Называется такой вид выплаты – государственная социальная помощь (по инвалидности или по потере кормильца)", - уточнил эксперт.

Он также отметил, что при получении сразу двух пенсий третий вид выплат уже не предусмотрен.

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"Возможно, вы получаете обе выплаты: в Пенсионном фонде по инвалидности, а в управлении труда – по потере кормильца. В таком случае какой-либо третий вид выплаты уже не положен", - добавил Коробкин.

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Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.