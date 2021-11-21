Украинцам светит повышение пенсий: кому и когда ждать прибавки

/ УНИАН

В Украине пенсионерам стоит ожидать увеличения выплат в 2022 году. Правительство планирует провести несколько этапов повышения пенсий.

Разные категории пенсионеров могут готовиться к прибавке, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Пересчет пенсий инвалидам-ликвидаторам

С 1 января пересчитают пенсию инвалидам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Индексанция пенсий

Ежегодня индексация пенсий стартует 1 марта. Это затронет примерно 10 млн пенсионеров.

Компенсация пенсионерам старшего возраста

В марте 2022 года запланировано увеличение компенсации украинцам старше 75 лет.

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Пересчет минимальной пенсии

Пересмотр минимальной пенсии, привязанной к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность запланирован в два этапа:

с 1 июля 2022 года — 2 027 гривен;

с 1 декабря 2022 года — 2 093 гривны.

Увеличение выплат лицам в возрасте 70−75 лет

Этот этап планируется реализовать с 1 октября. Доплата к пенсии составит до 300 грн в месяц:

при трудовом стаже 25/20 лет пенсия будет составлять не менее 2500 грн;

при 35/30 годах стажа — не менее 3000 грн.

Женщинам, достигшим 60-летнего возраста и выходящим на пенсию в 2022 году, будет устанавливаться повышение к пенсии в размере 9 процентов, добавили в Минсоцполитики.

Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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