Украинцам светит повышение пенсий: кому и когда ждать прибавки

Правительство планирует провести несколько этапов повышения пенсий.
В Украине пенсионерам стоит ожидать увеличения выплат в 2022 году. Правительство планирует провести несколько этапов повышения пенсий.
Разные категории пенсионеров могут готовиться к прибавке, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Пересчет пенсий инвалидам-ликвидаторам
С 1 января пересчитают пенсию инвалидам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.
Индексанция пенсий
Ежегодня индексация пенсий стартует 1 марта. Это затронет примерно 10 млн пенсионеров.
Компенсация пенсионерам старшего возраста
В марте 2022 года запланировано увеличение компенсации украинцам старше 75 лет.
Пересчет минимальной пенсии
Пересмотр минимальной пенсии, привязанной к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность запланирован в два этапа:
- с 1 июля 2022 года — 2 027 гривен;
- с 1 декабря 2022 года — 2 093 гривны.
Увеличение выплат лицам в возрасте 70−75 лет
Этот этап планируется реализовать с 1 октября. Доплата к пенсии составит до 300 грн в месяц:
- при трудовом стаже 25/20 лет пенсия будет составлять не менее 2500 грн;
- при 35/30 годах стажа — не менее 3000 грн.
Женщинам, достигшим 60-летнего возраста и выходящим на пенсию в 2022 году, будет устанавливаться повышение к пенсии в размере 9 процентов, добавили в Минсоцполитики.
Повышение пенсий в Украине
Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.
5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.
9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.
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